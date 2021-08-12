Энтузиасты добавили в легендарную Skyrim 600+ модификаций и трассировку лучей в разрешении 4К
Выход каждой игры серии TES считается настоящим праздником для геймеров. Увы, в последнее время разработчики забыли о нашем существовании, ведь последняя The Elder Scrolls V: Skyrim вышла в далёком 2011 году. Несколько лет назад казалось, что всё ещё может измениться, ведь анонс следующей игры произошёл в 2018 году. С тех пор сведения о продолжении приходилось вытягивать из Bethesda Softworks в буквальном смысле клещами. В какой-то момент разработчики заявили, что в ближайшее время их не интересует перспектива выпуска TES 6, поскольку прежде всего нужно обеспечить успешный старт Starfield. Поскольку последняя появится в самом конце 2022 года, то сегодня о сроках выхода продолжения можно даже не говорить. Судя по всему, над игрой TES 6 вообще никто не работает, поэтому единственное, что может сделать игровое сообщество – радовать нас новыми модификациями, раскрывая скрытые стороны уже много раз пройдённой игры.
реклама
Сегодня у нас гигантская модификация от ребят с канала Digital Dreams. Они собрали 600 рабочих модов, среди которых есть целые паки улучшения текстур в разрешении 4К, изменения оригинальных дорожек аудио, окружающие звуки, которые теперь есть даже там, где раньше царила полная тишина. Также значительным улучшениям подвергся внешний вид персонажа, поскольку за долгие годы визуальный стиль главных героев стал явно устаревать. Также есть расширения интерфейса, погоды и многочисленные моды, расширяющие игровой мир за счёт квестов, брони, оружия и многих других полезных предметов. Есть новые неигровые персонажи, а также игровые, которых можно нанять. Не обошлось без уникальных навыков и способностей главного героя.
Словом, ребята постарались, что даёт нам уникальную возможность почувствовать расширенную версию в современном разрешении 4К. Посмотреть получившийся результат можно на видео ниже. Там же есть ссылка на сам пак модов. Отметим, что не тестировали всё это, поскольку подобный квест потребовал бы десятки часов. Установка несложная, а если вам нечем заняться – дерзайте. Важно учесть, что создатели модификации использовали мощную видеокарту GeForce RTX 3090. Если у вас до сих пор трудится старая GeForce GTX 750, то лучше поиграть в оригинальную The Elder Scrolls V: Skyrim, ведь в данном случае вас ждут тормоза и глюки.
Кстати, авторы заявили, что им особенно хорошо удалась интеграция трассировки лучей. Мы не являемся большими фанатами данной технологии, поэтому предлагаем оценить её влияние нашим читателям.
реклама
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила