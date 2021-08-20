Спустя 7 лет Asus вернула в продажу GeForce GT 730 и собирается продавать её профессионалам за $100
Львиную долю прибыли производителей видеокарт составляют среднебюджетные модели стоимостью от 150 до 300 долларов. Лучше всего продаются карты до 250 долларов, но иногда бывают и исключения. Хуже всего дела обстоят с флагманами, которые реализуются небольшими партиями и в основном покупаются энтузиастами, способными позволить себе столь дорогое удовольствие. Несмотря на низкие продажи, для производителей это направление крайне выгодно, поскольку здесь наценка на единицу товара максимальная, а прибыль за 1 карту может превышать десятки бюджетных моделей. Стоит отметить, что далеко не всем нужны игровые видеокарты. Многие просто используют их в качестве устройства, позволяющего выводить изображение на монитор.
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Внутри подобных видеокарт находятся сильно урезанные графически чипы, которые стоят копейки, а многие производители не сильно переживают об их судьбе, списывая тысячи и даже десятки тысяч вместо того, чтобы выпускать на их основе видеокарты. Судя по всему, где-то в недрах складских помещений Asus была обнаружена партия старых GPU, а иначе объяснить происхождение новых видеокарт GeForce GT 730 просто невозможно. В источнике указано, что производитель планирует наладить выпуск подобных моделей с целью сбыта для профессиональных клиентов. Старушка получила расширенный интерфейс вывода, позволяющий подключить несколько мониторов. Это сразу 4 порта HDMI 1.4b, обладающих полной поддержкой технологии HDCP 2.2. это значит обладатель новенькой GeForce GT 730 сможет с лёгкостью подключить к ней 4 монитора с разрешением до 4К.
Карта просто миниатюрна (148x105x18 мм), что позволяет установить её в самый крошечный корпус. Система охлаждения пассивная, что предполагает отказ от вентиляторов, а значит владелец будет наслаждаться работой системы в полной тишине. Подобные требования встречаются нечасто, но отдельные личности не переносят шума, а значит данная модель GeForce GT 730 создана специально для нежных музыкальных ушей.
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Если с позиционированием новинки всё предельно ясно, то с ценой сложно. Asus планирует наладить поставки по 100 долларов за штучку, что не укладывается ни в какие рамки, ведь начало производства GeForce GT 730 стартовало в 2014 году. Получается, что модель 7-летней давности нам пытаются продать в несколько раз дороже, чем она стоила на старте. Подобное безобразие можно было бы списать на полупроводниковый кризис, но не за 100 же долларов!
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