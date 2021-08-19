Майнеры придумали, как повысить прибыль до 20% за счёт покупателей Эфира и обошли хардфорк London
Наши читатели уже знают, что результатом хардфорка London стало сокращение размеров комиссий майнерам. Почитать об этом можно в нашем материале, ну а суть в потере прибыли на уровне 20%. Это чистые убытки по сравнению с прошлым месяцем. Если же вернуться к майским суперприбылям, то разрыв окажется куда больше. Поскольку это безвозвратные потери, сегодня майнерам пришлось бы туго. К счастью, после перехода на новый хардфорк, Эфир как по мановению волшебной палочки начал дорожать. Сегодня он торгуется стабильно выше 3000 долларов, что позволило отыграть потери и даже выйти в небольшой плюс.
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Ясно, что подобные потери вызывают негодование у честных фермеров. Может показаться, что эффективного решения нет, вот только это не так, ведь крупные пулы уже придумали выход из создавшейся ситуации. Хитрость заключается в использовании алгоритма Miner Extractable Value (MEV), что можно перевести как извлекаемая майнером ценность. Вообще схема довольно сложная и рядовому пользователю может быть непонятна, но мы попытаемся сделать её попроще путём перевода в знакомые нам всем ценности. Итак, есть большой рынок, где продают овощи и фрукты. Где-то внутри цены могут быть дешевле в среднем на 20%, но многие покупатели предпочитают брать большие спелые арбузы в самых заметных местах. Кто-то просто не знает, что где-то есть дешевле, другие уверены, что у Арамчика ягоды вкуснее, а третьим абсолютно всё равно.
Так и здесь, решения на основе MEV открывают перед майнерами, входящим в состав пулов, возможность манипулирования ценой добываемых ими же монет, что позволяет компенсировать часть потерь от хардфорка London. Точных цифр нет, но здесь всё зависит от случая и расторопности. Кроме того, пока алгоритм работает только на децентрализованных биржах, использующих для проведения транзакций механизм АММ. Это позволяет повысить приоритет собственным транзакциям, в ущерб обычным пользователям. Проще: не пустить бабушку с ящиком алычи на рынок, или поставить её торговать там, где вообще нет покупателей.
Сообщается, что один из крупнейших пулов Ethermine (20% хешрейта) уже активно используют новую стратегию, ну а 80% извлекаемой таким образом прибыли распределяются между майнерами. Точно по такому же сценарию работает и пул 2Miners, а аналитики уверяют, что пулы активно готовились с новому хардфорку. Так, ещё задолго до его активации около 30% всех транзакций проходили с участием MEV-протоколов, а сегодня и того больше.
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