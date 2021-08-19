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Давление, которое майнеры оказывают на рынок видеокарт, явно недооценивалось. Часто, говоря о главных проблемах, способствующих росту цен на графические чипы, эксперты называли полупроводниковый кризис, вот только последние события доказали, что единственной силой, дёргающей за ниточки доступности товаров, как были, так и остались фермеры. Стоило только появится кривоватому способу разблокировки хешрейта на видеокартах NVIDIA, как волна майнеров хлынула в магазины. Создаётся такое ощущение, что это люди живут в отрыве от остального мира. Они не читают новостей. К примеру, что они планируют делать со своей видеокартой через полгода, когда добывать Эфир на ней будет невозможно? Кроме того, уже в декабре случится «разрыв» Бомбы сложности, что приведёт к потере немалой части дохода. Всё это очевидные вещи, свидетельствующие о скорой кончине майнинга Эфира в том виде, каким мы его знаем.

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Как бы там ни было, фермы работают, монетки капают, а значит майнеры продолжат скупать видеокарты. Как знают наши читатели, сегодня должна была состояться большая распродажа видеокарт в DNS. Ожидалось появление десятка различных моделей, цены на которые будут близки к рекомендованным NVIDIA для российских магазинов. Не случилось. Представители магазина заявили, что им пришлось перенести распродажу на пятницу, но назвать причины отказались. Если судить по количеству доступных моделей, то можно предположить, что сегодня они просто не знают, сколько у них всего на руках видеокарт. Подумайте сами, вдруг от поставщика приедет 79 штук, а они продадут нам 99. Мало того, что геймеры и так постоянно обвиняют DNS в прямых продажах перекупщикам, так теперь ещё будут новые обвинения в отмене заказов.

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Как вы уже поняли, особо надеяться на шанс купить видеокарту не стоит. Всего будет доступно около 300 штук, из которых 100 – GeForce RTX 3070 Ti и 200 – GeForce RTX 3080 Ti. Из приятного: цена на первую зафиксирована на отметке 58 000 рублей, а вторая стоит 117 000. На этот раз перед нами представители линейки Gigabyte EAGLE, получившие близкие к эталонным тактовые частоты и никаких излишеств в системе охлаждения. Ясно, что с таким количеством завтра за эти 300 позиций развернётся настоящее побоище. Мы обязательно познакомим вас с его результатами, а пока советуем вам попробовать свои шансы, ведь это может оказаться последняя распродажа в 2021 году по рекомендованным ценам.