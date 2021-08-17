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Выход Cyberpunk 2077 стал первым имиджевым провалом для CD Projekt RED. Согласно отчётам, с деньгами у ребят всё отлично, но это не спасло компанию от внутренних проблем, ведь судя по всему, работники парализованы. На дворе середина августа, в то время как нам обещали решить все проблемы Cyberpunk 2077 до конца января. Это значит, что спустя 8 месяцев после официального релиза игра представляет собой коктейль из багов и критических ошибок, а работа по оптимизации так и не проведена на должном уровне. Вообще 8 месяцев – это огромный срок, ведь ранее поляки умудрялись за это время выпустить гигантское дополнение к Ведьмаку. Видимо, они просто разучились работать.

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Сегодня стало известно о скором выходе патча за номером 1.3. Обычно подобные дополнения представляют собой сотни и тысячи улучшений и правок. Не на этот раз. Прежде всего нас ждёт небольшое улучшение миникарты, которая станет подробнее и позволит видеть повороты, что в конечном счёте снизит шанс попасть в аварию. Далее нас порадуют небольшим изменением в миссии «Кукольный домик». Теперь можно чуть дольше выбирать партнёра для её похождения. В конце концов в новом патче появится возможность гораздо дешевле и быстрее отменить уже выбранные способности. Так, сегодня геймерам нужно покупать и репитера чип за 100 000 кредитов, в то время как в будущем потребуется заплатить всего 13 000, ну а способности можно отменить прямо в меню.

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К счастью, не всех так медлительны, как ребята из Cyberpunk 2077. Энтузиаст под ником Scissors123454321 готов выпустить гигантскую модификацию, в которую войдёт тысячи правок. Изменениям подверглись практически все аспекты, от модификаторов и оружия, до снаряжения и предметов. Он обещает залатать дыры и перекрыть баги. Кроме того, появятся новые свойства у знакомых предметов, что пока выглядит спорно, а также проведена большая работа с предметами, восстанавливающими здоровье. Почитать больше на эту тему можно по ссылке, где автор делится результатами своей работы. Ожидается, что гигантский патч он никому не известного героя выйдет 21 августа.

И вот здесь и хочется задать команде CD Projekt RED простой вопрос: что не так? Почему один человек может провести столь глобальные корректировки, тогда как сотни высокооплачиваемых сотрудников не могут устранить все баги за 8 месяцев? Мы бы предложили выгнать всех вплоть до неэффективного руководства и дать удалённую работу паре десяткам энтузиастов. Эти ребята не умеют работать в команде, но зато способны выполнять большие объёмы работы в сжатые сроки.