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Ещё пару десятков лет назад для того, чтобы компания считалась успешной, она должна была обеспечивать стабильный доход. Ясно, что рост всегда приветствовался, но дикой гонки за сверхдоходами не было. Считалось, что миллионные и уж тем более миллиардные вложения окупаются десятилетиями. Сегодня бизнес смотрит на мир иными глазами. Инвесторы хотят вернуть свои тридцать серебряников уже завтра, а лучше сегодня. Успешные компании умудряются увеличивать доходы на десятки процентов в год, а наиболее прорывные инновации позволяют превратить стартап в «единорога» за год. На этом фоне растёт не только сама компания, но и количество сотрудников. Если речь идёт о гигантах индустрии с полувековой историей, то рост происходил медленно, что позволило руководству выстроить схему вертикального контроля за персоналом, а в быстрорастущих условиях это сделать сложно. И вот здесь на помощь людям приходит ИИ.

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Как стало известно, российская Xsolla задействовала ИИ для оценки эффективности работников. Компания служит посредником, принимающим платежи для таких крупных игроков, как Steam, Epic Games и многие другие. Руководство требует 40% годового роста, вот только некоторые сотрудники не вписываются в схему, существующую в голове главы Xsolla. Они замедляют развитие и вообще абсолютно бесполезны. Именно к такому выводу пришёл умный компьютерный алгоритм, которому было доверено проиндексировать достижение всех сотрудников, их переписку в корпоративных чатах и даже личную электронную почту. После этого ИИ сообщил, что 150 из 500 человек нужно уволить, ведь они препятствуют развитию компании.

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Если вы думали, что российская компания первая совершила такой прорыв, то крупно ошибаетесь, ведь ранее подобную технологию задействовали в Amazon, где в результате мониторинга были уволены сотни работников. Что любопытно, ИИ получил столь высокие права, что смог уволить сотрудников без обращения к руководству компании. Как вы понимаете, на этом миллионеры и миллиардеры не остановятся. Увы, им мало, что им и так принадлежат 99% всех ценностей на земле. Судя по всему, ребята хотят отжить последний процент. Скорее всего, они просто не понимают, что после этого 7 миллиардов землян просто вымрут и продавать свои продукты будет некому. Может они отправят их на Марс для бартера с зелёными человечками?