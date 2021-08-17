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Известный российский художник Покрас Лампас продал свою работу в виде NFT-токена за 10.6 млн рублей

Манифест каллиграфутуризма ушёл с молотка за 145 000 долларов
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Традиционно для подобных материалов, начнём с вопроса: что нужно было сделать художнику несколько сотен лет назад, чтобы стать известным? Прежде всего, уметь рисовать. По крайней мере, нам этот навык кажется наиболее важным для художника. В 20-м веке всё смешалось, когда с лёгкой руки Пикассо и Моне навык рисования отошёл даже не на второе место. Сегодня популярность обретают те, кто научился эпатировать толпу, кто умеет придумать наиболее шокирующую историю и рассказать о чёрном квадрате на картине так, как это не делал ещё никто. Среди этих товарищей особняком стоят любители графити и стрит-арта. Возможно, отдельные представители подобных направлений даже способны внятно нарисовать фигуру человека, но ценят их не за это. По всему миру уличные художники несут те или иные ценности, рассказывают людям о себе и проблемах общества. Но есть и те, кто даже на фоне любителей графити может показаться "гением" рисования. 

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Если вы ничего не знаете о парнишке по имени Покрас Лампас, то срочно бегите в Гугл навёрстывать упущенное. Он весьма интересный персонаж и может вас даже удивить. Заметьте, именно персонаж, а не художник, что крайне важно в данном контексте. Итак, в какой-то момент Покрас решил то ли создать, то ли присоединиться к новому течению каллиграфутуризма. Собственно, это не так важно, ведь вы, скорее всего, никогда больше не услышите этот термин. Покрас использует буквы и слова для создания своих шедевров. Он подбирает рифмы, находит правильное соотношение между теми или иными символами и в целом занимается тем, что кроме него никто не понимает. Он устраивает различные перфомансы, а в последнее время его начали приглашать на зарубежные фестивали, где он проводит мастер классы среди тех, кто не умеет рисовать, но очень хочет стать знаменитым художником.   

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Так вот, недавно Покрас Лампас нарисовал (лучше почитайте о том, как это происходило в оригинальном источнике) нечто странное и сделал проекцию этого на фоне Чиркейской ГЭС. Всё это он перевёл в NFT-токен и продал за 16 монет Эфира, что соответствует около 50 000 долларов. Судя по всему, Покрасу понравились лёгкие деньги. Словом, парень вошёл во вкус. На этот раз он создал манифест каллиграфутуризма. Предлагаем нашим читателям самостоятельно оценить ценного сего шедевра. Так вот, после этого он перевёл его в NFT-токен и продал за 145 000 долларов или 10 600 000 рублей. Сам манифест разбит на 10 частей, что и позволило получить за него столь внушительную сумму. Ждём ваших комментариев. Ниже работа, которая принесла Покрасу Лампасу 16 монет Эфира. 

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