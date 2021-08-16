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Видеокарты снова дорожают, ведь майнеры умудрились взломать защиту новой серии NVIDIA LHR, что уже позволило им получать 68% доходности от 50% возможных. Что делать в таких условиях, неясно, ведь единственной альтернативой видеокарте может быть игровая консоль. На западе геймеры массово переходят на PlayStation 5, но в наших краях это не вариант. Только подумайте, кто в здравом уме будет покупать игру за 5000 рублей, если она есть на торренте бесплатно? Поскольку большая часть людей в Европе и США не задумывается о насущных проблемах пропитания семьи, то им проще расстаться с 70 долларами, чем вообще страдать без игр. Поскольку у наших читателей кардинально иной менталитет и зарплаты в десятки раз уступают западным, предлагаем компромиссное решение: купить процессор.

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Дело в том, что видеокарты могут не подешеветь ещё очень долго. Вполне возможно, что год или даже больше. У тех, кто собрал не так давно производительную систему, нет никаких проблем, но многие страдают на старых компьютерах 10-летней давности. Если вы не хотите переходить на консоли, упрямо цепляясь за надежду собрать мощный игровой системник, то мы бы советовали начать с покупки процессора. Это решение не только верное с точки зрения перспективы, но и позволит неплохо сэкономить, ведь за последние месяцы игровые процессоры Ryzen 5000-й серии вернулись к рекомендованным ценам.

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Дешевле всего стоит 6-ядерный AMD Ryzen 5 5600X. Это одно из самых быстрых решений на рынке предлагающее почти максимальную игровую производительность и тактовую частоту до 4.6 ГГц. Это меньше, чем есть у аналогов Intel, но как показала реальность, важнее архитектура, а не надувные мегагерцы. Рекомендованная цена данного камня составляла 27 200 рублей, ну а сегодня он стоит 25 240 рублей. Скидка не очень большая, но если учесть, что последние полгода он стоит дороже 30 000, то всё встаёт на свои места.

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Ryzen 7 5800X по праву считается ультимативным представителем игровой серии AMD. При наличии хорошей памяти и достойной материнской плате, из него можно выжать ультимативную производительность, ну а о проблемах с видеокартами вы всё знаете и без нас. Сегодня такой процессор стоит 36 720 рублей, ну а рекомендованная цена составляла 40 900 рублей. Получается экономия в 4000 рублей, что очень неплохо.

Обычному пользователю больше, чем может предложить 12-ядерный Ryzen 9 5900X, пока просто не нужно. По сути, современные игры ещё не научились работать с таким количеством ядер, поэтому это скорее задел на будущее, ну или просто предмет для хвастовства перед знакомыми, у которых до сих пор трудятся 6-ядерные флагманы Intel 2018 года выпуска. На большую скидку не рассчитывайте, ведь перед нами бестселлер, который неплохо разбирают энтузиасты. В итоге сэкономить можно всего 1000 рублей, но обладание 12-ядерником – бесценно.