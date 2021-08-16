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Не так давно нам на глаза попался опрос, в рамках которого людям у прохожих на улицах спрашивали, чтобы они сказали себе, если бы у них была возможность перенестись в 2014 год (или раньше на пару лет, не так важно). Что любопытно, немалая часть тут же заявила, что нужно покупать Биткоины и держать их вплоть до мая 2021 года, а потом продавать за 65 000 долларов. Что же, сегодня тема криптовалют волнует многих, а среди наших читателей есть огромное количество людей, которые знали о криптовалюте в те далёкие годы. К примеру, автор данного материала знаком с тем, кто в 2014 году владел Биткоинами, но продал их после роста до 500 долларов.

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В тот далёкий 2014 год студент Массачусетского технологического института в США провёл необычный эксперимент. Он захотел каждому студенту дать Биткоинов на сумму в 100 долларов. Поскольку сам он был не настолько богат, чтобы осуществить данное предприятие, то Джереми Рубин обратился за помощью к энтузиастам, которые предоставили ему финансирование на 500 000 долларов. Это позволило ему отобрать более 3100 студентов, которым раздали по 100 долларов в криптовалюте. Сам эксперимент длился до 2017 года после чего Джереми Рубин перестал отслеживать кошельки.

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Как оказалось, в первые две недели 10% всех участников обналичили свои 100 долларов. После этого наступило затишье, ну а к концу эксперимента только 25% студентов превратили Биткоины в стодолларовую купюру. Как мы уже отмечали выше, далее никто не проводил никаких отслеживаний, а сегодня стоимость полученных монет достигла 44 миллиона долларов. Отдельно отмечается, что на момент начала эксперимента 1 Биткоин стоил 336 долларов. Это значит, что подорожание актива за все эти годы составило 140 раз. Путём простых подсчётов можно выяснить, что на момент написания данного материала студенты могли бы получить 14 000 долларов чистыми.

Вообще эксперты называют результаты эксперименту успешными, поскольку он позволил познакомить студентов с криптовалютами. Молодые ребята и девушки стали торговать на биржах, изучать культуру трейдинга, многие докупили ещё цифровых денег, что в целом способствовало развитию криптоиндустрии, поскольку после студенты Массачусетского технологического института познакомили с криптовалютами родных и близких, а также многих других людей, а сам Джереми Рубин был тем маленьким комочком снега, который способствовал превращению Биткоина в то, чем он является сегодня.