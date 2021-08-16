Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Около полугода назад у Билла Гейтса спросили, планирует ли он в будущем совершать инвестиции в криптовалюты. На что основатель Microsoft ответил, что это предприятие связано с большими рисками, а сам он не будет покупать Биткоины. После этого он добавил, что только такой богатый человек, как Илон Маск может себе позволить покупать виртуальную валюту, но это уже из области шуток. Что же в таком случае интересует Билла Гейтса? Оказалось, что он и его жена являются самыми крупными землевладельцами в США. Кроме того, они имеют инвестиционные портфели в различных медицинских компаниях, а также в перспективных стартапах. Получается, что Биллу не чужды инновации, но криптовалюты из этого перечня исключены.

реклама

Сообщается, что не так давно Билл Гейтс сделал щедрую инвестицию в малоизвестную американскую компанию в размере 144 миллиона долларов. Что любопытно, Ambri имеет на руках полностью готовую технологию производства аккумуляторных батареек нового типа на основе сурьмы. Якобы, это позволит ощутимо увеличить автономность батареи до немыслимых по текущим меркам 24 часов. По сравнению с самыми популярными литий-ионными элементами – это просто квантовый скачок, но это далеко не все преимущества новой технологии.

анонсы и реклама 3060 Ti ASUS - цена снижена в полтора раза -31 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле нет нигде 3090 дешево в XPERT.RU Новейший Ryzen 5 5600G AM4 в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Представители Ambri уверяют, что им удалось увеличить не только ёмкость и длительность работы, но и безопасность. Новый аккумулятор не требует особых условий хранения и безболезненно справляется с перепадами температур. Он может эффективно выполнять свои задачи в условиях крайнего севера, а также не перегреваться в жарком климате. Мало того, деградация элементов составит 20 лет, что позволит забыть о необходимости замены аккумуляторов на долгие десятилетия. Всё это ещё предстоит проверить, хотя такой человек, как Билл Гейтс не будет понапрасну разбрасываться миллионами.

реклама

Вот только всё это невозможно реализовать без достаточных запасов сурьмы. Что любопытно, сегодня больше всего данный минерал потребляет Китай, который от добываемых 130 000 тонн использует 47%. США на втором месте с показателем 21.5%, но цифры будут расти. Если Билл Гейтс не обеспечит доступ Ambri к запасам сурьмы, то изготовление батареек под большим вопросом. Сообщается, что уже к 2035 году Китай будет потреблять 107 000 тонн сурьмы, а значит нужны новые разработки, без которых миру не увидеть прорыва на рынке аккумуляторов.