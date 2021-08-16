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В новой прошивке MIUI 12.5 найдены многочисленные ошибки и баги, но решения со стороны Xiaomi нет

Разбираем наиболее частые ошибки в новой прошивке MIUI 12.5
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В 2020 году Xiaomi выпустила на тот момент последнюю версию собственной прошивки MIUI 12. Она стала настоящей катастрофой, поскольку содержала небывалое число ошибок. В какой-то момент китайские программисты устали исправлять многочисленное количество проблем, ведь после решения одной, всплывало сразу две, и так до бесконечности. Единственным здравым решением был выпуск более новой прошивки в сжатые сроки. Возможно, именно с этой целью вместо MIUI 13 появилась MIUI 12.5 с минимальным количеством функций. Нам обещали стабильную прошивку, которая позволяла начать всё с чистого листа, оставив дыры и баги за бортом. Как недавно стало известно, залатать новые дыры снова нет никакой возможности, а значит вся надежда на MIUI 13, на у пока это лишь отдалённая перспектива, владельцам флагманских смартфонов предложат MIUI 12.5 Enhanced Edition. Якобы, она не только повысит стабильность, но и увеличит автономность, а также другие показатели. Поскольку точных данных на этот счёт нет, самое время изучить наиболее неприятные баги в MIUI 12.5.

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Пожалуй, самой распространённой и неприятной ошибкой считается наличие исчезающих уведомлений. Ну а в некоторых случаях они просто не приходят, что не позволяет пользователю быть в курсе последних новостей и своевременно отвечать на те или иные сообщения. Ошибка может появиться в любой момент и замечена на всех смартфонах под управлением MIUI 12.5. На мощных аппаратах с дисплеем на 120 Гц недавно пришёл неприятный баг, когда во время прокрутки браузера Chrome экран подвисает. Хотели как лучше, а получилось не очень. На телефонах серии Redmi Note 10 зафиксированы провалы звука, а также отказ приложений синхронизироваться с уведомлениями. В результате вообще нет никаких уведомлений, но об этом было немного выше. На Mi 10T уведомления приходят с большим запозданием, а при попытке обрезать изображение в галерее вообще ничего не происходит.

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Redmi Note 8 Pro по какой-то непонятной причине перестаёт быстро заряжаться, а иногда у него вообще глючит сенсор. Многие смартфоны отказываются делать снимки экрана, а при попытке перейти в настройку обоев, появляются глюки, не позволяющие воспользоваться данной функцией. Poco F3 кроме уведомлений ещё и скрывает пропущенные звонки, а большинство аппаратов не умеют корректно отображать тёмный режим в Facebook и других популярных приложениях. 

Если вы думали, что это всё – то крупно ошиблись. В данном материале можно изучить все эти и другие баги. Всё настолько плохо, что часто пользователи не могут воспользоваться базовыми функциями, из-за которых они покупали дорогущий флагман. К примеру, Mi 10 теряет режим 5G. Решение есть, но оно сложное и не подойдёт большинству владельцев данного аппарата.

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