Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Большой сборник прошивок для 116 смартфонов Xiaomi 2018-2021-х годов на базе MIUI 12 и MIUI 12.5

Ищите самую последнюю версию прошивки для вашего смартфона Xiaomi в новом сборнике за август 2021 года
[ ] для раздела Блоги
+
3070 Ti MSI - цена упала на порядок
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Иногда в сети появляются большие паки с прошивками. Чаще всего они включают пару десятков аппаратов, иногда число телефонов доходит до 50, но это случается крайне редко. Сегодня у нас самый большой сборник из всех, что мы когда-либо публиковали. Только задумайтесь: 116 смартфонов Xiaomi в одном списке. Мало того, число самих прошивок в десятки раз больше чем телефонов, поскольку доступны глобальные, китайские, европейские и другие региональные образы. Этот момент нужно учитывать при установке.

реклама

Для того чтобы получить доступ к прошивкам нужно перейти по ссылке на основной материал на сайте XDA Developers. Все телефоны кликабельны. В большинстве случае можно получить исчерпывающую инструкцию с подробным описанием установки. Если вы никогда не занимались прошивкой, лучше проконсультироваться у специалиста, либо изучить вопрос досконально в интернете

анонсы и реклама
Самая дешевая 3060 снова в продаже
RX 6600 XT дешево в Ситилинке
-22000р на 3060 Ti Gigabyte = топ цена
-31 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле нет нигде
3090 дешево в XPERT.RU
Новейший Ryzen 5 5600G AM4 в Регарде
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

В данный пак вошли смартфоны как на MIUI 12, так и на более новой MIUI 12.5. Стоит учитывать, что некоторые имеют обе версии, при этом нужно обращать внимание на более стабильную. Особенно интересным данный пак может быть для владельцев старых смартфонов, которые уже давно не получают обновлений. Здесь наиболее свежие официальные образы, которые содержат обновления безопасности, что позволит не беспокоиться о стабильности операционной системы. 

  1. Redmi Note 8 Pro
  2. Note 5 Pro
  3. Mi 11 Lite 4G
  4. Mi 11X
  5. Redmi Note 10 Pro Max [India]
  6. Redmi Note 9 5G [China]
  7. Redmi Note 6 Pro
  8. POCO M3
  9. Redmi Note 10
  10. Redmi 7
  11. Mi Note 10 Lite Zoom
  12. Redmi Note 8 (2021)
  13. Mi CC9 Meitu Edition
  14. Redmi 8A Dual
  15. Mi Max 3
  16. Mi 9
  17. Redmi Note 8
  18. Mi 10
  19. Mi 8 Pro
  20. Redmi 8
  21. Redmi S2
  22. Redmi K40
  23. Mi 10 Ultra
  24. Redmi Note 9
  25. Redmi K40 Pro
  26. Mi Pad 5 Pro Wi-Fi
  27. POCO X2
  28. POCO F3 GT
  29. Redmi Note 7
  30. Redmi K30 Ultra
  31. Redmi Note 10 Pro 5G [China]
  32. Redmi 10X 4G
  33. Redmi 6
  34. Mi 11i
  35. Mi 11 Ultra
  36. Redmi Y2
  37. Mi 8 Lite
  38. Redmi 9 Prime [India]
  39. Redmi Note 9S
  40. Redmi 6 Pro
  41. Mi 10 Pro
  42. Redmi Note 10 Pro [Global]
  43. Redmi Note 9 Pro 5G [China]
  44. POCO C3
  45. Redmi Note 10S
  46. Redmi Note 9T
  47. Redmi 9 India
  48. Redmi Note 9 Pro Max [India]
  49. Redmi Note 5
  50. Mi 8 SE
  51. Mi CC9 Pro
  52. POCO F2 Pro
  53. POCO M2 Pro
  54. Redmi K20
  55. Redmi 9C
  56. Redmi Note 10 5G
  57. Mi Mix 3 5G
  58. Redmi 9
  59. Mi 9 Lite
  60. Mi 10S
  61. Mi 10 Youth Edition
  62. Mi 8 Explorer Edition
  63. Mi Mix 2
  64. POCO X3 GT
  65. POCO X3
  66. Redmi 6A
  67. Redmi 9A
  68. Redmi 10X
  69. Mi 11 Lite 5G
  70. Redmi K30S
  71. Mi Mix 3
  72. Redmi K40 Pro+
  73. Mi Mix 2S
  74. POCO F1
  75. Redmi K30 5G
  76. Mi Note 10 Lite
  77. Redmi K30 Pro
  78. Redmi Note 9 Pro [India]
  79. Redmi 10X Pro
  80. Mi 9T
  81. Redmi 9 Power [India]
  82. Mi Note 3
  83. POCO F3
  84. Mi CC9e
  85. Redmi 7A
  86. Mi Note 10
  87. Mi 10T Lite [Global]
  88. Mi 8
  89. Mi CC9
  90. Redmi Note 9 4G [China]
  91. Mi MIX Fold
  92. Mi 10T
  93. Mi 10 Lite 5G
  94. Redmi K30i 5G
  95. Mi 6X
  96. Redmi K30 4G
  97. Mi 9T Pro
  98. Redmi 9T [Global]
  99. Redmi Note 8T
  100. Mi 11X Pro
  101. Mi 9 Pro 5G
  102. POCO M2
  103. Mi 10i [India]
  104. Redmi 8A
  105. Redmi Note 7 Pro
  106. Mi 9 SE
  107. Redmi K40 Gaming Edition
  108. POCO M3 Pro 5G
  109. POCO X3 Pro
  110. Redmi Note 9 Pro
  111. Redmi Note 7S
  112. Redmi 9C
  113. Redmi K20 Pro
  114. Redmi Note 10 Pro [India]
  115. Mi 11
  116. Redmi 9C NFC
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование корпуса AeroCool Wave
6
Обзор и тестирование Mesh-набора ASUS ZenWiFi XD6
7
Far Cry 5: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
11
Битва процессоров: Core i5-8400 VS Ryzen 3 3100
40
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid 280R
19
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX 5700
7
Обзор телефона Philips Xenium E185
27
F1 2020: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
1
Обзор и тестирование моноблока ASUS Zen AiO 24 M5401WUA
6
Битва процессоров: Core i5-8400 VS Ryzen 5 2600
15

Интересные материалы

Деньги вперед: главные игры августа 2021 года
6 августа 2021 45
Обзор телефона Philips Xenium E185
10 августа 2021 27
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 3 3300X
8 августа 2021 39
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX82U
7 августа 2021 26
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 7 1700X
4 августа 2021 33
Битва процессоров: Core i5-8400 VS Ryzen 3 3100
12 августа 2021 40

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Появление видеокарт Radeon RX 6600 XT по рекомендованным ценам стало возможным за счёт субсидий
18
Хардфорк London сделал майнеров Эфира беднее на 18%, а вереди Shanghai и Ethereum 2.0
20
Polaris возвращается в двухчиповой Radeon RX 570 для майнинга — 60 мегахешей в Ethash
23
Подорожание Эфира привело к росту цен на видеокарты в магазинах РФ – GeForce 3060 прибавила 6000 р
30
Доходность майнинга Эфира на видеокартах снижается несмотря на рост цены на криптовалюту
111
Производительность DDR5-4800 и DDR4-3200 позволяют сравнить тесты Alder Lake-S в UserBenchmark
27
Журналист создал криптовалюту Idiot Coin и прославился, а инвесторы уже вкладываются в новый токен
48
Как выглядит Cyberpunk 2077 в разрешении 4K и с установленными 50 модификациями — смотрим видео
23
Эрмитаж запретил фронтмену Rammstein Тиллю Линдеманну продавать NFT-токены с картинами музея
7
Xiaomi POCO F3 GT начал испытывать проблемы с перегревом после обновления MIUI 12.5
2
Незнакомца на крыше в трейлере S.T.A.L.K.E.R. 2 озвучил Леонид Захарченко
13
AMD готова представить ускорители с архитектурой CDNA 2 к концу года
20
Хакеры научились майнить криптовалюту Monero с помощью удалённой установки Telegram
4
Пользователи попросили CD Projekt RED не донимать сообщениями о Cyberpunk 2077
5
GIGABYTE официально отзывает опасные блоки питания GP-P850GM и GP-P750GM
24
Украинский студент доказал, что Twitter обрезает темнокожих на фото и получил за это 3 500$
19
Названа рекомендованная рублёвая розничная цена Radeon RX 6600 XT
11
Стали известны даты проведения крупных сезонных распродаж в Steam до конца года
1
Игровая консоль Microsoft Xbox Series S была разобрана — внутри почти идеальный дизайн
15
Видеокарта Radeon RX 6600 XT из DNS появилась на Авито с небольшой переплатой в 4000 рублей
30

Популярные статьи

О бесплатных радиомайнерах для добычи криптовалюты Helium
24
Распродажа: пожизненная лицензия на Windows 10 всего лишь за 930 рублей
Выжимаем +19 % FPS в Ведьмак 3: Дикая охота на бюджетной видеокарте в 1080p
35
Far Cry 5: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
11
Обзор и тестирование Mesh-набора ASUS ZenWiFi XD6
7
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Wave
6
Рассказываю о своих впечатлениях от прохождения Call of Duty WWII
1

Сейчас обсуждают

Mixa8827
00:57
А какой смысл было менять 1070ти на 5700хт?
Сравнение Radeon RX 6600 XT vs RX 5700 XT от канала Benchmark показало примерное равенство
Артём Мячин
00:57
я - 500 нет. А 500 продавцов по одному другу - изи :)
Покупатели раскупили Radeon RX 6600 XT так быстро, что спустя 10 минут в DNS уже не было видеокарт
¤Demon¤
00:56
Помню в сталкере надо было крутить параметр в конфиге, что-то там альфа назывался, чтобы не было фриза при переходе между некоторыми локами. Помню еще в готике 3 тоже много чего можно было покрутить, ...
Выжимаем +19 % FPS в Ведьмак 3: Дикая охота на бюджетной видеокарте в 1080p
Артём Мячин
00:56
Вообще норм тема почитать про публичную оферту и как она работает
Покупатели раскупили Radeon RX 6600 XT так быстро, что спустя 10 минут в DNS уже не было видеокарт
DarkShaman
00:55
Снова лживый блоХер надергал чужих роликов и состряпал опус "как он якобы играл"
Рассказываю о своих впечатлениях от прохождения Call of Duty WWII
Evgeniy Som
00:55
Идотик цены за чипы не растут. Какой сговор нубилойдище? Сговор с кем? интел сговорилась с каким то мифическим созданием чтобы ограничить производство на своих фабриках и чтобы начать терять бабло )))...
Сравнение Radeon RX 6600 XT vs RX 5700 XT от канала Benchmark показало примерное равенство
Вадим Присекин
00:52
Это монтаж, наложение на блок анимации искр через маску
GIGABYTE официально отзывает опасные блоки питания GP-P850GM и GP-P750GM
Vivian
00:50
постоянно задаю себе этот вопрос, но наверно недостает важных качеств, так как на одном интеллекте далеко не уедешь
Журналист создал криптовалюту Idiot Coin и прославился, а инвесторы уже вкладываются в новый токен
Vivian
00:49
сегодня с другом говорили об этом, это непонятно, Как тупые занимают высокооплачиваемые должности. наверно тут нету логики и закономерности, просто так есть. Видимо у них хитрость и другие качества ...
Журналист создал криптовалюту Idiot Coin и прославился, а инвесторы уже вкладываются в новый токен
Станислав Хорев
00:45
Не понимаю, зачем маяться со скрытыми условиями титькова, когда в том же Райфайзен карта с таким же бонусами и возможностями абсолютно бесплатна.
Акция Тинькофф "Приведи друга" и мое мнение о банке Tinkoff и его продуктах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем