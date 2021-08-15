Большой сборник прошивок для 116 смартфонов Xiaomi 2018-2021-х годов на базе MIUI 12 и MIUI 12.5
Иногда в сети появляются большие паки с прошивками. Чаще всего они включают пару десятков аппаратов, иногда число телефонов доходит до 50, но это случается крайне редко. Сегодня у нас самый большой сборник из всех, что мы когда-либо публиковали. Только задумайтесь: 116 смартфонов Xiaomi в одном списке. Мало того, число самих прошивок в десятки раз больше чем телефонов, поскольку доступны глобальные, китайские, европейские и другие региональные образы. Этот момент нужно учитывать при установке.
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Для того чтобы получить доступ к прошивкам нужно перейти по ссылке на основной материал на сайте XDA Developers. Все телефоны кликабельны. В большинстве случае можно получить исчерпывающую инструкцию с подробным описанием установки. Если вы никогда не занимались прошивкой, лучше проконсультироваться у специалиста, либо изучить вопрос досконально в интернете
В данный пак вошли смартфоны как на MIUI 12, так и на более новой MIUI 12.5. Стоит учитывать, что некоторые имеют обе версии, при этом нужно обращать внимание на более стабильную. Особенно интересным данный пак может быть для владельцев старых смартфонов, которые уже давно не получают обновлений. Здесь наиболее свежие официальные образы, которые содержат обновления безопасности, что позволит не беспокоиться о стабильности операционной системы.
- Redmi Note 8 Pro
- Note 5 Pro
- Mi 11 Lite 4G
- Mi 11X
- Redmi Note 10 Pro Max [India]
- Redmi Note 9 5G [China]
- Redmi Note 6 Pro
- POCO M3
- Redmi Note 10
- Redmi 7
- Mi Note 10 Lite Zoom
- Redmi Note 8 (2021)
- Mi CC9 Meitu Edition
- Redmi 8A Dual
- Mi Max 3
- Mi 9
- Redmi Note 8
- Mi 10
- Mi 8 Pro
- Redmi 8
- Redmi S2
- Redmi K40
- Mi 10 Ultra
- Redmi Note 9
- Redmi K40 Pro
- Mi Pad 5 Pro Wi-Fi
- POCO X2
- POCO F3 GT
- Redmi Note 7
- Redmi K30 Ultra
- Redmi Note 10 Pro 5G [China]
- Redmi 10X 4G
- Redmi 6
- Mi 11i
- Mi 11 Ultra
- Redmi Y2
- Mi 8 Lite
- Redmi 9 Prime [India]
- Redmi Note 9S
- Redmi 6 Pro
- Mi 10 Pro
- Redmi Note 10 Pro [Global]
- Redmi Note 9 Pro 5G [China]
- POCO C3
- Redmi Note 10S
- Redmi Note 9T
- Redmi 9 India
- Redmi Note 9 Pro Max [India]
- Redmi Note 5
- Mi 8 SE
- Mi CC9 Pro
- POCO F2 Pro
- POCO M2 Pro
- Redmi K20
- Redmi 9C
- Redmi Note 10 5G
- Mi Mix 3 5G
- Redmi 9
- Mi 9 Lite
- Mi 10S
- Mi 10 Youth Edition
- Mi 8 Explorer Edition
- Mi Mix 2
- POCO X3 GT
- POCO X3
- Redmi 6A
- Redmi 9A
- Redmi 10X
- Mi 11 Lite 5G
- Redmi K30S
- Mi Mix 3
- Redmi K40 Pro+
- Mi Mix 2S
- POCO F1
- Redmi K30 5G
- Mi Note 10 Lite
- Redmi K30 Pro
- Redmi Note 9 Pro [India]
- Redmi 10X Pro
- Mi 9T
- Redmi 9 Power [India]
- Mi Note 3
- POCO F3
- Mi CC9e
- Redmi 7A
- Mi Note 10
- Mi 10T Lite [Global]
- Mi 8
- Mi CC9
- Redmi Note 9 4G [China]
- Mi MIX Fold
- Mi 10T
- Mi 10 Lite 5G
- Redmi K30i 5G
- Mi 6X
- Redmi K30 4G
- Mi 9T Pro
- Redmi 9T [Global]
- Redmi Note 8T
- Mi 11X Pro
- Mi 9 Pro 5G
- POCO M2
- Mi 10i [India]
- Redmi 8A
- Redmi Note 7 Pro
- Mi 9 SE
- Redmi K40 Gaming Edition
- POCO M3 Pro 5G
- POCO X3 Pro
- Redmi Note 9 Pro
- Redmi Note 7S
- Redmi 9C
- Redmi K20 Pro
- Redmi Note 10 Pro [India]
- Mi 11
- Redmi 9C NFC
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