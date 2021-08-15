Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Иногда в сети появляются большие паки с прошивками. Чаще всего они включают пару десятков аппаратов, иногда число телефонов доходит до 50, но это случается крайне редко. Сегодня у нас самый большой сборник из всех, что мы когда-либо публиковали. Только задумайтесь: 116 смартфонов Xiaomi в одном списке. Мало того, число самих прошивок в десятки раз больше чем телефонов, поскольку доступны глобальные, китайские, европейские и другие региональные образы. Этот момент нужно учитывать при установке.

реклама

Для того чтобы получить доступ к прошивкам нужно перейти по ссылке на основной материал на сайте XDA Developers. Все телефоны кликабельны. В большинстве случае можно получить исчерпывающую инструкцию с подробным описанием установки. Если вы никогда не занимались прошивкой, лучше проконсультироваться у специалиста, либо изучить вопрос досконально в интернете

анонсы и реклама Самая дешевая 3060 снова в продаже RX 6600 XT дешево в Ситилинке -22000р на 3060 Ti Gigabyte = топ цена -31 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле нет нигде 3090 дешево в XPERT.RU Новейший Ryzen 5 5600G AM4 в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

В данный пак вошли смартфоны как на MIUI 12, так и на более новой MIUI 12.5. Стоит учитывать, что некоторые имеют обе версии, при этом нужно обращать внимание на более стабильную. Особенно интересным данный пак может быть для владельцев старых смартфонов, которые уже давно не получают обновлений. Здесь наиболее свежие официальные образы, которые содержат обновления безопасности, что позволит не беспокоиться о стабильности операционной системы.

Redmi Note 8 Pro Note 5 Pro Mi 11 Lite 4G Mi 11X Redmi Note 10 Pro Max [India] Redmi Note 9 5G [China] Redmi Note 6 Pro POCO M3 Redmi Note 10 Redmi 7 Mi Note 10 Lite Zoom Redmi Note 8 (2021) Mi CC9 Meitu Edition Redmi 8A Dual Mi Max 3 Mi 9 Redmi Note 8 Mi 10 Mi 8 Pro Redmi 8 Redmi S2 Redmi K40 Mi 10 Ultra Redmi Note 9 Redmi K40 Pro Mi Pad 5 Pro Wi-Fi POCO X2 POCO F3 GT Redmi Note 7 Redmi K30 Ultra Redmi Note 10 Pro 5G [China] Redmi 10X 4G Redmi 6 Mi 11i Mi 11 Ultra Redmi Y2 Mi 8 Lite Redmi 9 Prime [India] Redmi Note 9S Redmi 6 Pro Mi 10 Pro Redmi Note 10 Pro [Global] Redmi Note 9 Pro 5G [China] POCO C3 Redmi Note 10S Redmi Note 9T Redmi 9 India Redmi Note 9 Pro Max [India] Redmi Note 5 Mi 8 SE Mi CC9 Pro POCO F2 Pro POCO M2 Pro Redmi K20 Redmi 9C Redmi Note 10 5G Mi Mix 3 5G Redmi 9 Mi 9 Lite Mi 10S Mi 10 Youth Edition Mi 8 Explorer Edition Mi Mix 2 POCO X3 GT POCO X3 Redmi 6A Redmi 9A Redmi 10X Mi 11 Lite 5G Redmi K30S Mi Mix 3 Redmi K40 Pro+ Mi Mix 2S POCO F1 Redmi K30 5G Mi Note 10 Lite Redmi K30 Pro Redmi Note 9 Pro [India] Redmi 10X Pro Mi 9T Redmi 9 Power [India] Mi Note 3 POCO F3 Mi CC9e Redmi 7A Mi Note 10 Mi 10T Lite [Global] Mi 8 Mi CC9 Redmi Note 9 4G [China] Mi MIX Fold Mi 10T Mi 10 Lite 5G Redmi K30i 5G Mi 6X Redmi K30 4G Mi 9T Pro Redmi 9T [Global] Redmi Note 8T Mi 11X Pro Mi 9 Pro 5G POCO M2 Mi 10i [India] Redmi 8A Redmi Note 7 Pro Mi 9 SE Redmi K40 Gaming Edition POCO M3 Pro 5G POCO X3 Pro Redmi Note 9 Pro Redmi Note 7S Redmi 9C Redmi K20 Pro Redmi Note 10 Pro [India] Mi 11 Redmi 9C NFC