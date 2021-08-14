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Весной пресса широко обсуждала инициативу главы Rammstein записать клип на песню «Любимый город» для фильма «Девятаев». Это последняя работа Тимура Бекмамбетова, которая была высоко оценена прессой. Тилль Линдеманн самостоятельно вызвался поучаствовать в проекте, поэтому как для режиссёров, так и обычных зрителей это стало полной неожиданностью. Почитать больше на эту тему можно в самом интервью фронтмена немецкой группы, оно доступно в сети, поэтому – дерзайте.

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Чуть позднее стало известно, что Тилль Линдеманн решил выпустить коллекцию NFT-токенов. Покупателям предлагается выбрать один из пяти лотов, с разной стоимостью. Так, есть токены за 199 евро, а есть более дорогой – за 100 000 евро. В данном случае всё дело в редкости, ведь некоторые токены созданы в количестве 299 штук, в то время как самый дорогой доступен в десяти экземплярах. Пока ажиотажного спроса нет, а покупатели взяли несколько дешёвых токенов. Увы, даже лот за 5000 евро никого не заинтересовал. Ну или почти никого, если не считать официальных представителей музея Эрмитажа.

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Сообщается, что перед съёмками в музее Тилль Линдеманн подписал некий договор, согласно условиям которого предметы искусства могут демонстрироваться исключительно в клипе. Очевидно, что, продавая токен с картинами Эрмитажа фронтмен Rammstein слегка нарушил соглашение. На момент написания материала ни сам Тилль Линдеманн, ни его представители никак не отреагировали на претензии Эрмитажа. NFT-токены продаются на цифровой площадке, где их может купить любой желающий. Кстати, Тилль может выручить за них 1.2 миллиона евро, если умудрится продать то, что пока никому не нужно.

Есть мнение, что заявления представителей Эрмитажа связаны с тем, что в ближайшее время готовится выход части произведений искусства в виде NFT-токенов на Binance. Якобы, главной целью проекта станет обеспечение доступности к культурным ценностям (а сейчас разве нельзя посмотреть всё это в интернете бесплатно?). Уже в августе в продажу поступят токены нескольких картин, в том числе и «Мадонна Литта» руки Леонардо да Винчи, а также «Куст сирени» пера Винсента Ван Гога. Точных цен на свои токены музей не озвучил, поэтому пока неясно, сколько планируется за них выручить, и куда пойдут полученные деньги.



