Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Эрмитаж запретил фронтмену Rammstein Тиллю Линдеманну продавать NFT-токены с картинами музея

Неожиданный конфликт между Rammstein и Эрмитажем
[ ] для раздела Блоги
1
3070 Ti MSI - цена упала на порядок
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Весной пресса широко обсуждала инициативу главы Rammstein записать клип на песню «Любимый город» для фильма «Девятаев». Это последняя работа Тимура Бекмамбетова, которая была высоко оценена прессой. Тилль Линдеманн самостоятельно вызвался поучаствовать в проекте, поэтому как для режиссёров, так и обычных зрителей это стало полной неожиданностью. Почитать больше на эту тему можно в самом интервью фронтмена немецкой группы, оно доступно в сети, поэтому – дерзайте. 

реклама

Чуть позднее стало известно, что Тилль Линдеманн решил выпустить коллекцию NFT-токенов. Покупателям предлагается выбрать один из пяти лотов, с разной стоимостью. Так, есть токены за 199 евро, а есть более дорогой – за 100 000 евро. В данном случае всё дело в редкости, ведь некоторые токены созданы в количестве 299 штук, в то время как самый дорогой доступен в десяти экземплярах. Пока ажиотажного спроса нет, а покупатели взяли несколько дешёвых токенов. Увы, даже лот за 5000 евро никого не заинтересовал. Ну или почти никого, если не считать официальных представителей музея Эрмитажа.

анонсы и реклама
Самая дешевая 3060 снова в продаже
-22000р на 3060 Ti Gigabyte = топ цена
-31 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле нет нигде
3090 дешево в XPERT.RU
Новейший Ryzen 5 5600G AM4 в Регарде
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

реклама

Сообщается, что перед съёмками в музее Тилль Линдеманн подписал некий договор, согласно условиям которого предметы искусства могут демонстрироваться исключительно в клипе. Очевидно, что, продавая токен с картинами Эрмитажа фронтмен Rammstein слегка нарушил соглашение. На момент написания материала ни сам Тилль Линдеманн, ни его представители никак не отреагировали на претензии Эрмитажа. NFT-токены продаются на цифровой площадке, где их может купить любой желающий. Кстати, Тилль может выручить за них 1.2 миллиона евро, если умудрится продать то, что пока никому не нужно. 

Есть мнение, что заявления представителей Эрмитажа связаны с тем, что в ближайшее время готовится выход части произведений искусства в виде NFT-токенов на Binance. Якобы, главной целью проекта станет обеспечение доступности к культурным ценностям (а сейчас разве нельзя посмотреть всё это в интернете бесплатно?). Уже в августе в продажу поступят токены нескольких картин, в том числе и «Мадонна Литта» руки Леонардо да Винчи, а также «Куст сирени» пера Винсента Ван Гога. Точных цен на свои токены музей не озвучил, поэтому пока неясно, сколько планируется за них выручить, и куда пойдут полученные деньги. 


Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование корпуса AeroCool Wave
2
Обзор и тестирование Mesh-набора ASUS ZenWiFi XD6
5
Far Cry 5: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
11
Битва процессоров: Core i5-8400 VS Ryzen 3 3100
40
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid 280R
19
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX 5700
7
Обзор телефона Philips Xenium E185
27
F1 2020: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
1
Обзор и тестирование моноблока ASUS Zen AiO 24 M5401WUA
6
Битва процессоров: Core i5-8400 VS Ryzen 5 2600
15

Интересные материалы

Деньги вперед: главные игры августа 2021 года
6 августа 2021 45
Обзор телефона Philips Xenium E185
10 августа 2021 27
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 3 3300X
8 августа 2021 39
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX82U
7 августа 2021 26
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 7 1700X
4 августа 2021 33
Far Cry New Dawn: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
6 августа 2021 30

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Видеокарты NVIDIA дешевеют в магазинах РФ – GeForce RTX 3080 LHR со скидкой до 40 000 рублей
53
Появление видеокарт Radeon RX 6600 XT по рекомендованным ценам стало возможным за счёт субсидий
18
Polaris возвращается в двухчиповой Radeon RX 570 для майнинга — 60 мегахешей в Ethash
22
Хардфорк London сделал майнеров Эфира беднее на 18%, а вереди Shanghai и Ethereum 2.0
17
Изучаем доходность майнинга Radeon RX 6600 XT в Эфире – лучшая фермерская видеокарта на рынке
30
Аналитики РБК рассказали о будущем Биткоина и поделились мнением о его положении в мире и РФ
55
RX 6600 XT исчезли из ДНС, но появились в другом магазине, и по ценам ниже, чем у торговцев с Авито
39
Wargaming празднует 11-летие World of Tanks с раздачей серьёзных подарков
4
Производительность DDR5-4800 и DDR4-3200 позволяют сравнить тесты Alder Lake-S в UserBenchmark
25
Подорожание Эфира привело к росту цен на видеокарты в магазинах РФ – GeForce 3060 прибавила 6000 р
17
NVIDIA представила компактный графический ускоритель RTX A2000
3
Записи реального игрового процесса Battlefield 2042 «утекли» в Сеть — спешите видеть, пока не удалили
16
Как выглядит Cyberpunk 2077 в разрешении 4K и с установленными 50 модификациями — смотрим видео
22
Xiaomi POCO F3 GT начал испытывать проблемы с перегревом после обновления MIUI 12.5
2
Хакеры научились майнить криптовалюту Monero с помощью удалённой установки Telegram
2
Стали известны даты проведения крупных сезонных распродаж в Steam до конца года
1
Видеокарта Radeon RX 6600 XT из DNS появилась на Авито с небольшой переплатой в 4000 рублей
29
«Отрицательный рост»: люди потихоньку теряют интерес к просмотру контента на Twitch
37
NVIDIA рассказала о цифровом двойнике Дженсена Хуанга, который принимал участие в конференции GTC
23
S.T.A.L.K.E.R.2: Heart of Chernobyl создают на движке Unreal Engine 5 - геймеров ждёт лучшая графика
22

Популярные статьи

Распродажа: пожизненная лицензия на Windows 10 всего лишь за 930 рублей
О бесплатных радиомайнерах для добычи криптовалюты Helium
19
Выжимаем +19 % FPS в Ведьмак 3: Дикая охота на бюджетной видеокарте в 1080p
12
Far Cry 5: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
11
IP-камера Longse LS-IP100/40: Обзор, тесты и разборка
+
Обзор и тестирование Mesh-набора ASUS ZenWiFi XD6
5
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Wave
2

Сейчас обсуждают

Твоя мамка
11:18
Я так понимаю ты так в реале выглядишь?)
Корпорация Intel вложилась в акции криптовалютной биржи Coinbase
ark-bak
11:17
Мир йобнулся.
Эрмитаж запретил фронтмену Rammstein Тиллю Линдеманну продавать NFT-токены с картинами музея
ArcheryTxs
11:15
Покупатель ИТАК приходит ЛИЧНО в магазин и ЗАБИРАЕТ оплаченный заказ. А уж понтовался не понтовался ДНС вопрос третичный вообще, тк никто кроме них не продает по таким низким ценам. А учитывая что они...
Покупатели раскупили Radeon RX 6600 XT так быстро, что спустя 10 минут в DNS уже не было видеокарт
FillWillson
11:13
"а за два последующих года увеличит её до 50%" --- интел ей поможет с тсмси.... :)
В ближайшие годы AMD окажется в числе лидеров по росту нормы прибыли в отрасли
Мавлет Компотов
11:11
Зарабатывают держатели крипты
Журналист создал криптовалюту Idiot Coin и прославился, а инвесторы уже вкладываются в новый токен
Евгений Козлов
11:10
Чото не пойму буму майнинга пошёл только 8 месяц, домамайнеры скупают карты по 100к-300к с окупаемостью 10-15 месяцев и радуются, ах какие безнесмены.
Видеокарты NVIDIA дешевеют в магазинах РФ – GeForce RTX 3080 LHR со скидкой до 40 000 рублей
Inqizitor
11:10
Я тоже, и смотрел Раффа на Ютубе, а пару месяцев назад догадался, что он и на твиче и подписался на него и там.
«Отрицательный рост»: люди потихоньку теряют интерес к просмотру контента на Twitch
mishgunn52
11:10
Попугайский задрот в новостях пытается что-то донести. Иди картошку копай, хоть что-то полезное для людей сделаешь...
Подорожание Эфира привело к росту цен на видеокарты в магазинах РФ – GeForce 3060 прибавила 6000 р
Inqizitor
11:09
В смысле рекламлю? Просто кинул ссылку на канал, который смотрю. На Ютубе каналов 12 у меня в подписках.
«Отрицательный рост»: люди потихоньку теряют интерес к просмотру контента на Twitch
FillWillson
11:07
"NVIDIA рассказали как создали..." --- Нвидиа типа скоро будет выпускать виртуальные видеокарты для всяких разных майнеров-фанатов... Всё будет как и крипта - цифровым... :) :) :)
NVIDIA рассказали как создали копию главы NVIDIA на конференции GTC 2021
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем