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Много лет назад к Биткоину прилипло название «Цифровое золото». На самом деле криптовалюта не только ничем не обеспечена, но и вообще не имеет никакой ценности. Последнее предложение может вызвать долгие дискуссии, поскольку философов на нашем сайте предостаточно. В данном случае всё просто: обычные деньги выпускаются государством, которое выступает гарантом стабильности. Увы, не все государства способны наладить централизованную систему управления финансами, в результате происходит девальвация и обесценивание национальных валют. Тем не менее у многих это получается. Что до криптовалюты, то она создана группой людей, которая преследовала только одну цель: обогатиться за счёт продажи монет другим пользователям. Не верите? 72 миллиона монет Эфира было сгенерировано ещё до того, как криптовалюта пошла в народ. Это 60% от всего, что было добыто майнерами за долгие годы. Эти монеты раздали между неизвестными спонсорами, а за это получили реальные деньги. А вы продолжайте майнить.

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Возвращаясь к сути нашей темы: примерно такие мысли терзали журналиста по имени Дэвид Сигал, который работает в New York Times. Он решил доказать всему миру, что люди, инвестирующие в цифровые активы – обычные идиоты, которые ведутся на глупые обещания и лживые заявления мошенников. С этой целью он выпустил новую криптовалюту Idiot Coin. Прежде всего он нанял знакомого для создания сайта, дизайнера, который нарисовал саму монетку и TikToker-а, занимавшегося рекламой токена в социальной сети. На всё это у Дэвида ушло 300 долларов, а спустя какое-то время криптовалюта была создана, а 21 миллион токенов были доступны для продажи. Судя по всему, Дэвид не собирается на этом зарабатывать. Его сайт содержит предупреждения о том, что проект шуточный и служит гимном борьбы с мошенниками, вот только инвесторы неожиданно начали покупать Idiot Coin. На начало августа таких нашлось 300 человек. Неясно, что будет делать с криптовалютой Дэвид. Возможно, он уже стал миллионером, ведь ажиотаж поднялся нешуточный. В настоящее время сайт существует в штатном режиме, в чём вы можете убедиться самостоятельно.

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А вы бы стали покупать криптовалюту Idiot Coin? Судя по тому, что происходит с Догикоином и другими мемными токенами, стали бы. Цифровые деньги для идиотов нашли своих владельцев. Они ничем не подкреплены, а автор в любой момент может закрыть проект, вот только покупатели об этом даже не задумываются, ведь это же «Цифровое золото»! Ссылка на сайт автора и статью на Businessinsider.