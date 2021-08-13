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Сегодня выпускать современные чипы на базе 7-нм технологий могут всего две компании. Это Samsung и TSMC. Обе уже освоили массовое производство на базе 5-нм техпроцесса и смотрят вперёд, предлагая своим клиентам сделать заказы на 3-нм чипы. Пока Samsung в этом деле отстаёт, но планирует догнать и перегнать конкурента. Что до TSMC, то львиную долю продукции выкупает Apple. Все остальные довольствуются крохам. К примеру, AMD в этом году не сможет выпустить новое поколение процессоров, поскольку свободных 5-нм мощностей просто нет. Могло показаться, что в будущем тайваньская компания решит все сложности, но пока ситуация принимает ещё более неприятный оборот.

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Так, если 5-нм полностью захватила Apple, то 3-нм уже выкупила Intel. Как сообщается, синие подписали эксклюзивный договор с TSMC, согласно которому доступ к 3-нм чипам будет отдан на откуп компании даже раньше, чем их получит Apple. Известно, что первые камни Intel выйдут с заводов уже в 2022 году, ну а потребители получат их только к началу 2023. Ожидается выпуск серверных процессоров Meteor Lake, а также видеокарт на базе архитектуры Ponte Vecchio. Что любопытно, такой неожиданный ход со стороны Intel позволит совершить настоящий квантовый скачок, ведь сегодня серверные камни выпускаются на базе 14-нм технологий, а в 2022 будут созданы только на 10 нанометрах.

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Выходит, что вместо того, чтобы делать плавный переход на собственные 7-нм в 2023, а после на 5-нм к 2025 году, Intel выкатит конкурента самым быстрым серверным EPYC на базе 3-нм уже в 2023. Что куда хуже, в этот момент AMD сможет получить доступ только к устаревшему 5-нм техпроцессу, который будет неинтересен Apple.

Всё это значит только одно: если красные не изыщут возможность получить доступ к 3-нм техпроцессу в 2023 году, то Intel не просто сократит разрыв в производительности, который наблюдается сегодня, но и с лёгкостью вырвется вперёд. К сожалению, мы не знаем подробностей сделки. Источники уверяют, что уже в мае 2022 синие будут получать по 4000 вафель в месяц, ну а к 2023 увеличат их число до 10 000. Возможно, неожиданным выходом из положения будет переход на мощности Samsung. Производитель из Южной Кореи планирует начать массовое производство на базе 3-нм техпроцесса в следующем году. В данном случае стоит понимать, что каждый понимает нанометры на свой лад. Поскольку единого стандарт не существует, чипы Samsung могут оказаться как хуже, так и лучше.