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Иногда в продажу поступают видеокарты, которым суждено быть забытыми спустя несколько месяцев. Удивительно, но часто от забвения не спасает даже выгодная цена или высокая производительность. В качестве примера из 2020 года можно привести Radeon RX 5600 ХТ. Данная модель могла быть актуальной до сих пор, но AMD допустила ряд ключевых ошибок, а после забросила её, остановив выпуск. Тем не менее иногда на рынок попадают настоящие легенды. Пожалуй, мы ещё долго будем помнить Radeon RX 570/580 и GeForce GTX 1060. Последняя надолго стала самой популярной видеокартой на планете, ну а первые две могли претендовать на это статус, если бы AMD умела выпускать достаточно моделей и гибко реагировала на потребности рынка, но сегодня не об этом.

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Radeon RX 570 играет не последнюю скрипку в многочисленных фермах по всей планете. Подобные карты давно окупились, позволяя получать прибыль на пустом месте. В майнинге карта выдавала 28 MH/s, что соответствует тому, что генерирует сегодня новая Radeon RX 6600 ХТ, которая стоит гораздо дороже. Как оказалось, кому-то пришла в голову шальная идея создать двухчиповую Radeon RX 570 Duo.

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Судя по всему, опробовать свои силы в столь непривычном деле решили инженеры Sapphire. Видеокарта представлена в виде массивного чипа, на котором распаяны два GPU и 8 Гб видеопамяти. Данные о характеристиках можно посмотреть на скриншоте, ну а владелец данной карточки заявил, что ему удалось отхватить чудо техники за 850 долларов. Он не пояснил, что планирует с ним делать, но даже в качестве опытного экземпляра Radeon RX 570 Duo может принести пользу. Кроме того, подобные модели со временем становятся дороже из-за своей уникальности, поэтому несмотря на то, что GeForce RTX 3060 Ti будет быстрее и энергоэффективнее, двухчиповая модель через 5 лет найдёт своего покупателя за пару тысяч долларов или даже дороже.

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Изучить необычную видеокарту можно выше. По словам владельца, она генерирует почти 60 MH/s в майнинге Эфира, что в 2 раза больше обычной Radeon RX 570, но и с удвоенным потреблением энергии в 125 Вт. Вообще есть все основания полагать, что Radeon RX 570 Duo выпущена силами Sapphire не в единственном экземпляре, поскольку автор оригинального поста прямо заявил, что она работала на ферме, а он купил только одну штучку. Возможно, в будущем мы узнаем больше об экспериментах с двухчиповыми Radeon RX 570.



