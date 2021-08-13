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Долгое время самой выгодной для майнинга видеокартой оставалась GeForce RTX 3080. Поскольку купить её по рекомендованной цене было невозможно, лучше всех себя чувствовали перекупщики со связями в рознице, а также знакомые с поставщиками. Это позволило им получать различные модели по выгодной цене, а после реализовывать их с наценкой геймерам или майнерам. В какой-то момент жадность этих ребят дошла до того, что GeForce RTX 3080 стоила не меньше 300 000 рублей. Сегодня цены ползут вниз с неохотой, а виной всему подорожание криптовалют. На этой волне снова подняли головы майнеры, в обществе поползли разговоры о целесообразности добычи Эфира на утюгах и другой бытовой технике, а значит у продавцов появился шанс повысить стоимость для конечного покупателя.

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Пока этого не случилось, мы предлагаем нашим читателям выбрать себе видеокарту среди самых мощных и производительных, а значит берём либо GeForce RTX 3080, либо старшую версию с приставкой «Ti». Дешевле всего стоит модель производства MSI. Она обладает внушительным запасом прочности и эффективной системой охлаждения. Стоимость GeForce RTX 3080 зафиксирована на отметке 135 000 рублей, что на 30 000 дешевле её первоначальной цены. Поскольку перед нами версия LHR, то рекомендовать её для добычи Эфира нет никакого смысла, ну а вообще майнерских GeForce RTX 3080 почти не осталось.

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Более оптимальным выбором, с нашей точки зрения, может быть модель производства GIGABYTE. Она обладает гораздо большим потенциалом и заводским разгоном до 1905 МГц. Для подключения придётся запастись тремя разъёмами на 8 пин, а блок питания должен быть соответствующий – не менее 850 Вт, но лучше взять что-то брендовое, ведь дешёвый китайский может не вытянуть столь мощное решение. GeForce RTX 3080 стоит 138 000 рублей, а скида составила почти 40 000 рублей, что очень даже неплохо в условиях удорожания Эфира.

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Доплатив 20 000 рублей, можно взять GeForce RTX 3080 Ti. Это самая быстрая игровая видеокарта на рынке. Поспорить с ней может только Radeon RX 6900 XT, но последняя стоит намного дороже, представлена плохо и пасует в трассировке лучей, а значит не является универсальным решением. Возможно, наиболее интересной будет GeForce RTX 3080 Ti, созданная усилиями инженеров GIGABYTE. Она не только стоит дешевле остальных, но и предлагает более высокую тактовую частоту графического чипа. Данный товар уж получил все скидки, поэтому пока сэкономить не удастся. Ясно, что потратить на видеокарту 158 00 могут немногие. Но для энтузиастов и зажиточных геймеров ничего лучше пару лет точно не выпустят.