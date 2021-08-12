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Пик продаж жёстких дисков пришёлся на 2011 год. Тогда троице: Seagate, Toshiba и Western Digital удалось реализовать 180 миллионов штук, что стало рекордом и более никогда не повторялось. В какой-то момент наступил переломный момент, когда обычные пользователи начали переходить на твердотельные накопители. Случилось это где-то между 2014 и 2015 годом, а после потребительские модели уже никогда не продавались высокими тиражами. Всё шло к тому, что 2021 год должен был стать очередным провалом, но вдруг из ниоткуда появилась Chia Coin. Данная криптовалюта захватила сотни тысяч компьютеров по всему миру, что привело к небывалой активности. Пользователи скупали все доступные накопители, которые могли предложить достойный объём. Как сообщается, это принесло свои плоды.

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Стоит понимать, что немалую часть дисков составляют модели для корпоративного рынка, предназначенные для серверов и облачных систем. Вот только для майнеров это имело второстепенное значение. Ребята вначале скупили обычные HDD, а после и корпоративные ушли с прилавков по завышенным ценам. Согласно данным TrendFocus, благодаря криптовалютной лихорадке производителям во втором квартале 2021 года удалось продать на 8.8 миллиона жёстких дисков больше, чем за аналогичный период 2020 года. Ещё более впечатляет показатель ёмкости, который вырос на 40% за указанный выше период. Так, за 2 квартал было отгружено HDD объёмом 351.4 ЭБ, что стало очередным рекордом для рынка. Кстати, это также на 20% больше, чем было в 1 квартале 2021 года.

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Растут и прибыли трёх гигантов. Ясно, что повторить 9 миллиардов 2011 года нет никакой возможности. Сообщается, что доходы с 5 миллиардов долларов подпрыгнули до 6.2 миллиардов. По большей части это связано с продажами более ёмких жёстких дисков. Известно, средняя ёмкость накопителя в 2021 году составила 5.5 Тб, что явно связан с вниманием майнеров к подобным жёстким дискам. В данном случае отметим, что заработок монет напрямую завязан на общем объёме HDD в системе.

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Стоит понимать, что бум майнинга Chia Coin прекратился. Сегодня майнеры практически не создают новых ферм для добычи данной криптовалюты. Это связано с низкой рентабельностью из-за постоянно падающей цены. В последние дни Chia немного подорожала на фоне общего роста криптовалют, но пока перспективы вложения в добычу на жёстких дисках кажутся туманны, а значит ожидать повторения результатов 2 квартала во второй половине 2021 года не стоит.