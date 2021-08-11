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После того как Google отлучила HUAWEI от собственных прошивок на базе Android, китайская компания приняла решение выпустить свою операционную систему. На самом деле такие проекты не делаются за год, а значит подготовка к столь неприятному сценарию велась задолго до того, как США решили уничтожить гиганта из Поднебесной. В настоящий момент HUAWEI испытывает проблемы с комплектующими, поэтому производство пусть и не остановилось, но значительно снизилось по сравнению с тем, что мы видели ещё год назад.

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Согласно официальной позиции, новую ОС получит не менее 100 аппаратов HUAWEI. Всё это должно случиться к концу 2021 года, что ранее казалось невыполнимым. Что же, всё меняется, ведь сегодня китайская компания официально заявила, что выпустила Harmony OS на 65 смартфонов. Пока рассылка осуществляется преимущественно для китайских пользователей, но она доступна в сети, а в ближайшее время появится в глобальной версии по всему миру. В доказательство этого мы предлагаем вам ознакомиться с официальным скриншотом, а ниже перейти к текстовому списку. Поскольку мы не владеем китайским, некоторые аппараты остались за кадром. В любом случае их 65 штук, что можно подтвердить, считая строчки на скриншоте.

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Ожидается, что следующая волна затронет старые серии Mate 10, Mate 9, P 20 и P 10. Ну а EMUI прекратила существование, а значит возврата к сервисам Google не будет. Кроме указанных ниже аппаратов, новую версию ОС получил ряд планшетов серии MatePad.

HUAWEI nova 6

HUAWEI Mate 40 RS

HUAWEI Mate X

HUAWEI Mate 30E Pro 5G

HUAWEI Mate Xs

HUAWEI nova 7 SE 5G

HUAWEI Mate 30 Pro 5G

HUAWEI Mate 40E

HUAWEI Mate 30

HUAWEI Mate 20 Pro

HUAWEI Enjoy Z 5G

HUAWEI Mate 20 X 5G

HUAWEI Mate 40

HUAWEI P40 Pro

Honor V20

HUAWEI nova 8 Pro 4G

Honor 20 Pro

Honor 30

HUAWEI nova 5i Pro

HUAWEI P40 Pro+

Honor 30 Pro

HUAWEI nova 7 SE 5G

HUAWEI nova 8 Pro 5G

HUAWEI nova 5z

HUAWEI nova 8 SE

Honor 20

HUAWEI P30 Pro

HUAWEI nova 7 5G

HUAWEI nova 8 5G

HUAWEI P30

HUAWEI Mate 40 Pro

HUAWEI Mate 20 RS

Honor V30 Pro

HUAWEI Enjoy 20 Plus 5G

HUAWEI nova 5

Honor Play 4 Pro

Honor V30

HUAWEI Mate 30 5G

HUAWEI nova 5 Pro

HUAWEI Mate 20 X

HUAWEI Mate 40 Pro+

HUAWEI Mate X2

HUAWEI P40

HUAWEI nova 7 SE 5G

Honor 30 Pro+

HUAWEI Enjoy 9 5G

HUAWEI nova 6 5G

HUAWEI nova 6 SE

HUAWEI Mate 30 RS

Honor Magic 2

HUAWEI Mate 20

HUAWEI P40 4G

HUAWEI Enjoy 20 Pro 5G

Honor V20 Moschino

HUAWEI nova 7 Pro 5G

HUAWEI Mate 30 Pro