HUAWEI официально выпустила новую Harmony OS на 65 смартфонов 2018-2020 года
После того как Google отлучила HUAWEI от собственных прошивок на базе Android, китайская компания приняла решение выпустить свою операционную систему. На самом деле такие проекты не делаются за год, а значит подготовка к столь неприятному сценарию велась задолго до того, как США решили уничтожить гиганта из Поднебесной. В настоящий момент HUAWEI испытывает проблемы с комплектующими, поэтому производство пусть и не остановилось, но значительно снизилось по сравнению с тем, что мы видели ещё год назад.
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Согласно официальной позиции, новую ОС получит не менее 100 аппаратов HUAWEI. Всё это должно случиться к концу 2021 года, что ранее казалось невыполнимым. Что же, всё меняется, ведь сегодня китайская компания официально заявила, что выпустила Harmony OS на 65 смартфонов. Пока рассылка осуществляется преимущественно для китайских пользователей, но она доступна в сети, а в ближайшее время появится в глобальной версии по всему миру. В доказательство этого мы предлагаем вам ознакомиться с официальным скриншотом, а ниже перейти к текстовому списку. Поскольку мы не владеем китайским, некоторые аппараты остались за кадром. В любом случае их 65 штук, что можно подтвердить, считая строчки на скриншоте.
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Ожидается, что следующая волна затронет старые серии Mate 10, Mate 9, P 20 и P 10. Ну а EMUI прекратила существование, а значит возврата к сервисам Google не будет. Кроме указанных ниже аппаратов, новую версию ОС получил ряд планшетов серии MatePad.
- HUAWEI nova 6
- HUAWEI Mate 40 RS
- HUAWEI Mate X
- HUAWEI Mate 30E Pro 5G
- HUAWEI Mate Xs
- HUAWEI nova 7 SE 5G
- HUAWEI Mate 30 Pro 5G
- HUAWEI Mate 40E
- HUAWEI Mate 30
- HUAWEI Mate 20 Pro
- HUAWEI Enjoy Z 5G
- HUAWEI Mate 20 X 5G
- HUAWEI Mate 40
- HUAWEI P40 Pro
- Honor V20
- HUAWEI nova 8 Pro 4G
- Honor 20 Pro
- Honor 30
- HUAWEI nova 5i Pro
- HUAWEI P40 Pro+
- Honor 30 Pro
- HUAWEI nova 7 SE 5G
- HUAWEI nova 8 Pro 5G
- HUAWEI nova 5z
- HUAWEI nova 8 SE
- Honor 20
- HUAWEI P30 Pro
- HUAWEI nova 7 5G
- HUAWEI nova 8 5G
- HUAWEI P30
- HUAWEI Mate 40 Pro
- HUAWEI Mate 20 RS
- Honor V30 Pro
- HUAWEI Enjoy 20 Plus 5G
- HUAWEI nova 5
- Honor Play 4 Pro
- Honor V30
- HUAWEI Mate 30 5G
- HUAWEI nova 5 Pro
- HUAWEI Mate 20 X
- HUAWEI Mate 40 Pro+
- HUAWEI Mate X2
- HUAWEI P40
- HUAWEI nova 7 SE 5G
- Honor 30 Pro+
- HUAWEI Enjoy 9 5G
- HUAWEI nova 6 5G
- HUAWEI nova 6 SE
- HUAWEI Mate 30 RS
- Honor Magic 2
- HUAWEI Mate 20
- HUAWEI P40 4G
- HUAWEI Enjoy 20 Pro 5G
- Honor V20 Moschino
- HUAWEI nova 7 Pro 5G
- HUAWEI Mate 30 Pro
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