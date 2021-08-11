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Прежде чем переходить к основной теме материала, мы бы хотели задать нашим читателям несколько простых вопросов. Почему никому в голову не приходит называть новый процессор Apple M1 не американским? Задумайтесь, ведь он выпускается на Тайване, на голландском оборудовании китайскими инженерами. Мало того, сборка компьютеров и ноутбуков после этого производится во Вьетнаме или на материковом Китае. Почему в таком случае ведутся ожесточённые споры относительно принадлежности процессоров Baikal? Задумайтесь, ведь здесь ситуация аналогичная. Может быть нужно перестать комплексовать и принять мир таким, как он есть, где централизованное производство сложно и невыгодно, а значит есть те, кто процессоры разрабатывает, а есть те, кто их выпускает.

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Итак, как стало известно, российская компания iRU приступила к коммерческому выпуску серверов и различных систем управления для корпоративных клиентов. В качестве процессора будет использоваться 8-ядерный Baikal-M. Он создан на архитектуре Arm и предлагает как высокую производительность, так и энергоэффективность, в зависимости от задач, которые ставятся перед тем или иным устройством. Это значит, что в традиционном корпусе покупателя может ждать отличная скорость, в то время как в компактном блоке – пониженное энергопотребление.

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К примеру, уже начали выпускаться ПК серии «Опал». Они доступны в форм-факторе SFF (Small Form Factor) и MT (Microtower). А вот в качестве операционных систем заявлены только отечественные РЕД ОС, «Альт», Astra Linux и ряд других. Оперативной памяти можно поставить до 32 Гб, в то время как твердотельный накопитель до 1 Тб и традиционный жёсткий диск до 3 Тб. Серия «Агат» поставляется в виде моноблока и предлагает монитор размером 23.8 дюйма с разрешением 1080р. Операционные системы остались без изменений, а вот предназначение вызывает вопросы. Дело в том, что купить в розницу такой компьютер опять нельзя.

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Для того чтобы компания зарабатывала много денег, она должна производить много товаров. Если количество минимально, а в качестве покупателей значатся предприятия госсектора, то заработать можно только в том случае, когда речь идёт о гигантской наценке, ведь бюджет всё стерпит. Поставки систем стартуют в 2022 году. Что любопытно, в госсекторе с 2023 года нельзя будет использовать иностранные процессоры. Успеют ли ребята наштамповать нужное количество систем? Время покажет, ну а цены, как обычно, остались за кадром.