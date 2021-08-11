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Патентный тролль требует от Intel $7 миллиардов и уже выиграл дело в Техасе на $2 миллиарда

Общие выплаты могут достичь 11 миллиардов долларов
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Одна из главных проблем крупных технологических компаний – это патентные тролли. Часто за последними стоят настоящие монстры типа японской мегакорпорации SoftBank, но гиганты предпочитают не афишировать свои действия, проводя все манипуляции через посредников и подставные конторы. На этот раз в качестве мальчика для биться выступает Intel. Компания владеет огромным портфолио и ответственна за немалый пласт современной микропроцессорной отрасли. Это значит, что кто-то когда-то что-то придумывал и даже обсуждал на своей кухне. Бывает и так, что неизвестный гений даже патентует свою находку, но не способен её реализовать, а спустя годы Intel приходит к тем же выводам эмпирическим путём. Обычно тролли охотятся за подобными изобретениями, скупая их за копейки у разорившихся компаний и одиноких борцов за лучшее будущее. 

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Ещё в начале 2021 года VLSI доказала, что Intel незаконно использует несколько ключевых патентов. Это: технология управления тактовой частоты процессора, созданная SigmaTel и методика снижения минимального рабочего напряжения памяти. За создание последней отвечают инженеры Freescale. В наше время никто не слышал о SigmaTel и Freescale, но представители VLSI прочно вцепились в патенты и не собираются сдаваться. Несколько месяцев назад в Техасе было принято решение, согласно которому Intel обязана выплатить патентному троллю 2.18 миллиарда долларов. Несколько дней назад штат Техас дал однозначный ответ, отклонив все запросы Intel. Сегодня это значит только одно: платить всё же придётся. 

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Кстати, не всё так плохо, ведь в апреле Intel удалось поставить под сомнение часть заявлений VLSI. Тогда было выиграно дело, позволяющее не платить патентные отчисления в размере 3 миллиардов долларов за технологии, созданные в 2000-х годах. Прогнозы по текущему делу неутешительны. Шансов выиграть противостояние в Техасе всё меньше, а претензии в ряде других штатов могут привести к рекордным выплатам в размере 11 миллиардов долларов. Что до VLSI, то патентный тролль уже предлагал Intel просто заплатить 7 миллиардов долларов сейчас и расстаться хорошими знакомыми в будущем. Битва нешуточная, а ведь в планах у Intel инвестиции в американскую экономику в размере 100 миллиардов долларов и строительство крупных полупроводниковых фабрик. Будет любопытно взглянуть, задействует ли компания административный ресурс или отдаст троллям 7 миллиардов. Источник

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