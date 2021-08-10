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Коронавирус оказался полной неожиданностью для человечества. Мы были просто не готовы к последствиям, которые может принести не самый страшный и опасный вирус. Как показала реальность, ни одна страна не смогла выработать эффективных мер для защиты, и только со временем некоторые путём жёстких ограничений сумели подавать распространение пандемии. Одним из способов снизить количество контактов без остановки рабочего процесса оказалась удалённая работа. Ясно, что доить коров и упаковывать заказы удалённо нельзя, но есть огромная часть задач, которые вполне можно делать сидя на удобном кресле. Что любопытно, первое время крупные корпорации расхваливали подобную систему, поощряя сотрудников, выполняющих свои обязанности из дому. Как оказалось, сегодня всё происходит с точностью до наоборот.

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Сообщается, что Facebook, Google и Twitter довели до сведения работников, что, продолжая работать дома, они будут получать меньше денег. Ставки у всех разные, но суть одна: сотрудникам предлагается калькулятор, где чётко указывается, сколько они будут получать, работая дома и в офисе. К примеру, в Сиэтле удалённая работа отнимает 10% заработной платы, а многие сотрудники корпорации предпочитают добираться в офис и обратно несколько часов, чтобы только не терять деньги. Удивительно, но трудовое законодательство на стороне корпораций, ведь работодатель не обязан выплачивать полную ставку на удалёнке. Вообще процент разнится от штата к штату. Дело в том, что корпорации выставляют зарплату исходя из средней по городу. Например, если работник Google решит переехать из Сан-Франциско в небольшой городок и продолжать выполнять свои обязанности удалённо, ему сократят зарплату на 25%.

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В своё оправдание представители Google сделали любопытное заявление. Так, если человек работал в Офисе в Нью-Йорке, а после переехал в любой другой город, то ему будет выплачиваться его высокая заработная плата даже несмотря на то, что все вокруг будут получать меньше. Ну а удалёнка не подпадает под эти критерии. Очевидно, что миллионы работников спасли корпорации, выполняя сложную работу из дому. Люди покупали компьютеры, обустраивали комнаты, но взамен получили снижение оплаты труда. Увы, мир несправедлив, ведь миллиардеры хотят больше денег, ну а обычные работяги продолжат сидеть в тесных офисах даже если там всё ещё есть опасность подцепить коронавирус. В конце концов, вы же не надеялись, что "Корпорация добра" будет вести себя иначе?

Вообще не всё так плохо, ведь многие компании вводят фиксированную оплату вне зависимости от места работы. В пример можно привести Reddit и Zillow.