43 смартфона Xiaomi получили стабильную MIUI 12.5 на Android 11
Лето традиционно считается не лучшим временем для работы. Палящее солнце и невыносимая жара каменных джунглей в буквальном смысле делает пребывание на рабочем месте невыносимым. Производительность труда падает, а с ней и эффективность каждого отдельно взятого сотрудника. Возможно, в этом кроется причина того, что в последнее время мы перестали слышать о выходе той или иной прошивки на базе MIUI 12.5 на смартфоны Xiaomi. К счастью, кто-то из работников китайской компании всё же взял себя в руки, что позволило нам сегодня порадовать любителей экспериментов новой прошивкой.
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Дело в том, что в последнее время из лагеря Xiaomi поступают противоречивые сведения. Кто-то говорит о скором выходе MIUI 13, который ожидается или в начале осени, или к концу года. Другие указывают список поддерживаемых аппаратов, которые получат Android 12. Вот только где наша MIUI 12.5? Сегодня у нас нет официальных сроков появления российской версии, как нет таковой и для европейских и глобальных моделей. Но это не значит, что нужно сидеть и горевать.
В данном материале мы предлагаем вам скачать наиболее свежую стабильную прошивку начала августа (6-7 число) для 43 смартфонов Xiaomi. Помните, что это неофициальные образы, а значит придётся вначале тщательно сохранить все данные, поскольку прошивки могут содержать ошибки. Также лучше почитать инструкцию, поскольку немногие пользователи помнят все действия по ручному обновлению собственных телефонов наизусть. Все прошивки доступны по ссылке. Там же есть кликабельные переходы на отдельные смартфоны.
В последнюю сборку не попало несколько девайсов. Это: Redmi K40, POCO F3, Mi 11X, Redmi K40 Gaming, POCO F3 GT, Redmi Note 10 5G, POCO M3 Pro 5G и Mi MIX Fold. Если вы являетесь владельцем одного из указанных выше телефонов, ищите их в предыдущих сборках, который доступны по ссылке. Все прошивки доступны на базе Android 11.
- Mi 10
- Redmi 10X 5G
- Redmi K30 5G
- Mi 10 Lite Zoom
- POCO F2 Pro
- Redmi Note 9T
- Mi 11
- Mi 9T Pro
- Mi 11 Ultra
- Redmi K30S
- Mi Note 10
- Mi 10 Pro
- Redmi Note 10 Pro
- Redmi K30 Ultra
- Mi 10 Ultra
- Mi 9 Lite
- Mi 10T
- Redmi K40 Pro
- Redmi 9 Power
- Redmi Note 9 5G
- Redmi K30 4G
- Mi 9T
- Redmi 10X Pro
- Mi 10 Youth Edition
- Mi 11 Lite 5G
- Redmi Note 8
- Redmi K30i 5G
- Mi 9 Pro 5G
- Mi 10i
- Mi CC9 Pro
- Redmi Note 9 Pro 5G
- POCO X2
- Redmi K30 Pro
- Mi 9
- Mi CC9 Meitu Edition
- Mi 9 SE
- Mi 10S
- Redmi K20 Pro
- Mi CC9
- Redmi K20
- Mi 10T Lite
- Redmi 9T
- Redmi Note 8 Pro
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