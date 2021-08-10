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43 смартфона Xiaomi получили стабильную MIUI 12.5 на Android 11

Изучаем список смартфонов Xiaomi, для которых доступна стабильная версия новой прошивки
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Лето традиционно считается не лучшим временем для работы. Палящее солнце и невыносимая жара каменных джунглей в буквальном смысле делает пребывание на рабочем месте невыносимым. Производительность труда падает, а с ней и эффективность каждого отдельно взятого сотрудника. Возможно, в этом кроется причина того, что в последнее время мы перестали слышать о выходе той или иной прошивки на базе MIUI 12.5 на смартфоны Xiaomi. К счастью, кто-то из работников китайской компании всё же взял себя в руки, что позволило нам сегодня порадовать любителей экспериментов новой прошивкой. 

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Дело в том, что в последнее время из лагеря Xiaomi поступают противоречивые сведения. Кто-то говорит о скором выходе MIUI 13, который ожидается или в начале осени, или к концу года. Другие указывают список поддерживаемых аппаратов, которые получат Android 12. Вот только где наша MIUI 12.5? Сегодня у нас нет официальных сроков появления российской версии, как нет таковой и для европейских и глобальных моделей. Но это не значит, что нужно сидеть и горевать. 

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В данном материале мы предлагаем вам скачать наиболее свежую стабильную прошивку начала августа (6-7 число) для 43 смартфонов Xiaomi. Помните, что это неофициальные образы, а значит придётся вначале тщательно сохранить все данные, поскольку прошивки могут содержать ошибки. Также лучше почитать инструкцию, поскольку немногие пользователи помнят все действия по ручному обновлению собственных телефонов наизусть. Все прошивки доступны по ссылке. Там же есть кликабельные переходы на отдельные смартфоны. 

В последнюю сборку не попало несколько девайсов. Это: Redmi K40, POCO F3, Mi 11X, Redmi K40 Gaming, POCO F3 GT, Redmi Note 10 5G, POCO M3 Pro 5G и Mi MIX Fold. Если вы являетесь владельцем одного из указанных выше телефонов, ищите их в предыдущих сборках, который доступны по ссылке. Все прошивки доступны на базе Android 11.

  1. Mi 10
  2. Redmi 10X 5G
  3. Redmi K30 5G
  4. Mi 10 Lite Zoom
  5. POCO F2 Pro
  6. Redmi Note 9T
  7. Mi 11
  8. Mi 9T Pro
  9. Mi 11 Ultra
  10. Redmi K30S
  11. Mi Note 10
  12. Mi 10 Pro
  13. Redmi Note 10 Pro
  14. Redmi K30 Ultra
  15. Mi 10 Ultra
  16. Mi 9 Lite
  17. Mi 10T
  18. Redmi K40 Pro
  19. Redmi 9 Power
  20. Redmi Note 9 5G
  21. Redmi K30 4G
  22. Mi 9T
  23. Redmi 10X Pro
  24. Mi 10 Youth Edition
  25. Mi 11 Lite 5G
  26. Redmi Note 8
  27. Redmi K30i 5G
  28. Mi 9 Pro 5G
  29. Mi 10i
  30. Mi CC9 Pro
  31. Redmi Note 9 Pro 5G
  32. POCO X2
  33. Redmi K30 Pro
  34. Mi 9
  35. Mi CC9 Meitu Edition
  36. Mi 9 SE
  37. Mi 10S
  38. Redmi K20 Pro
  39. Mi CC9
  40. Redmi K20
  41. Mi 10T Lite
  42. Redmi 9T
  43. Redmi Note 8 Pro
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