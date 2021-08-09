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Через несколько дней в продажу поступит новая видеокарта Radeon RX 6600 XT. Она получила весьма спорные характеристики. Ранее сообщалось, что она позиционируется в качестве главного конкурента GeForce RTX 3060, вот только последняя имеет 192-битную шину и 12 Гб видеопамяти, в то время как новинка всего 8 Гб памяти и 128-битную шину. Якобы, несмотря на это в играх она будет быстрее, что и позволило поставить на неё рекомендованную цену от 379 долларов. Обычно мы бы негодовали, поскольку за столь странное решение почти 400 долларов – это грабёж, вот только на дворе полупроводниковый кризис, поэтому сколько на самом деле будет стоить данная карта, не знает никто. Ну или почти никто. Дело в том, что вчера такая карточка засветилась на Newegg, где за неё просили 1100 долларов. Поскольку эмбарго всё ещё не снято, видеокарту сегодня купить ещё нельзя. Вот только кому она вообще нужна по такой цене?

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Как сообщается, Китай живёт по собственным правилам, где видеокарт просто завались, а цены плавно стремятся к рекомендованным. Так, отдельные везунчики уже смогли купить себе Radeon RX 6600 XT от одного из местных производителей. Это так называемая компания Pengyu (Shanghai) Digital Technology. Эксперты как следует изучили карточку и пришли к выводу, что она создана силами инженеров XFX, но сама компания не имеет никакого отношения к XFX, а значит последняя выступает в качестве контрактного подрядчика. Кроме того, у XFX нет дочерней компании или суббренда с таким названием, что позволяет говорить о появлении ещё одного игрока.

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Вообще всё куда запутаннее, ведь Pengyu будет продавать свою продукцию под брендом Vastarmor, а всего покупателям доступны две модели. Обе получили три кулера, но Alloy Series ещё и подсветку, в то время как Starry Sky Series без светодиодов. Поскольку эмбарго ещё не истекло, купить такую видеокарту обычным пользователям нельзя, но источники уверяют, что она будет доступна по цене 2999 юаней, что равняется 463 долларам. Radeon RX 6600 XT поставляется в коробочке и получила официальную гарантию на 36 месяцев. Продажи должны стартовать 11 августа.

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Неясно, сохранится такая цена после начала продаж, но пока инсайдеры уверяют, что она будет стоить ровно 463 доллара, а значит переплата не будет такой катастрофичной, как в США или Европе. К сожалению, узнать о технических характеристиках и наличии заводского разгона не представляется возможным.