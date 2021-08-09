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Новая Windows 11 уже вызвала горячие споры среди тех, кто её опробовал и даже у тех, кто пока нет. Дело в том, что Microsoft просто вычеркнула из списка поддерживаемых компьютеров процессоры Intel до 8-го поколения. К примеру, Core i7 7700K остался за бортом технологического прогресса только потому, что так решили маркетологи. Возможно, всё дело куда сложнее, ведь не зря же у нас так требуют наличия TPM 2.0. Может быть кому-то эта дыра в безопасности наших компьютеров нужна для беспрепятственного контроля? Но сегодня не об этом. Пока кто-то активно требует от Microsoft отменить требования к совместимости, некоторые энтузиасты уже как следует протестировали новую ОС. Они предлагают софтверному гиганту улучшить определённые параметры, поскольку в том виде, в котором они сегодня доступны, работать с Windows 11 крайне неудобно. Перечислим основные из них.

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У большинства пользователей панель задач с кнопкой Пуск располагается внизу, но есть и такие, для кого важно, чтобы она находилась справа, слева или вверху окна. В Windows 11 сделать это будет нельзя, поэтому пользователи просят вернуть утерянную возможность.

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В меню Пуск появился гигантский раздел «Рекомендуемые». Он стал эдаким консенсусом между всем, что мы видели в последнее десятилетие. Ну а некоторым пользователям раздел снова не понравился. Они требуют добавить возможность отключения «Рекомендованных», что позволит увеличить пространство под нечто более важное.

Долгое время настройки панели задач осуществлялись по нажатию правой кнопки мыши. Пользователю было доступно контекстное меню, что открывало массу возможностей. В Windows 11 этого нет, а после нажатия правой кнопки всплывает опция «Параметры панели задач». После перехода можно убедиться, что там похозяйничало татаро-монгольское иго, а иначе бардак, созданный программистами, никак не объяснить. Народ требует вернуть стандартное контекстное меню.

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Если вы любите хранить на панели задач целую кучу разных приложений, то у вас всегда была простая функция, позволяющая перетянуть файл в приложение на панели. Это давало возможность открыть его без необходимости выбора из контекстного меню. Проще говоря: у вас есть видеофайл. Чаще всего он открывается при помощи программы Media Player Classic, но вот сейчас вам хочет открывать его в KMPlayer посредством перетягивания в значок на панели задач. В Windows 11 так нельзя, а значит народ требует вернуть полезную команду.

В Windows 10 можно кликнуть на определённую дату и тут же увидеть раздел событий, которые вы сами распланировали. В Windows 11 нужно скачивать отдельное приложение в новом разделе виджетов. Неудобно. На самом деле это далеко не все претензии. Больше почитать можно в данном материале. Там же доступны ссылки, позволяющие поддержать ту или иную точку зрения. Отметим, что Microsoft ничего не обещает, но и не мешает пользователям выдвигать те или иные предложения.