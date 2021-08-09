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Криптовалютные Киты пытаются не допустить принятия закона о налогообложении в США

Никто не хочет отдавать свои миллионы долларов в казну
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Пока мы время от времени поглядываем на цену Биткоина, в США идёт самая настоящая война за будущее криптовалюты. Она, как и многие другие тайны конфликты миллиардеров и крупных корпораций, остаётся в тени, а до нас доносятся небольшие отголоски. Часто их можно прочитать по лицам сенаторов, а иногда накал страстей такой, что некоторые из чиновников в открытую обвиняют своих коллег во вреде национальным интересам. Можно смело заявлять, что эти ребята привыкли прикрывать национальными интересами любые действия. Поэтому особенно умиляет, когда две противоборствующие стороны утверждают, что решения оппонентов напрямую вредят этой самой национальной безопасности. Рядовому американцу это всё не очень интересно, а вот тем, кто владеет криптовалютой, стоит задуматься. 

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Обычно за сенаторами или группой сенаторов стоит большая и влиятельная корпорация, интересы, которые призваны лоббировать законодатели. Часто таких корпораций сразу несколько, важно чтобы они не были конкурентами, но всё это уже детали, поскольку подобная система существует веками и плотно прижилась во всех парламентских системах по всей планете. Что же, если раньше борьба шла между традиционными секторами экономики, то теперь в дело вступили лоббисты криптовалюты. Уже длительное время идут дебаты относительно нового законопроекта. Он должен увеличить ответственность держателей криптовалюты и увеличить налоговую нагрузку на тех, кто проводит соответствующие операции. 

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В какой-то момент было принято решение получить с сектора криптовалют 28 миллиардов долларов. Казалось, что всё уже решено, ведь за законопроект выступает 68 сенаторов, тогда как только 29 против. Судя по всему, лоббисты не собираются сдаваться без боя. В последние несколько дней они пытались взять свои коллег измором. Так, консультации длились 30 часов, но ни к чему не привели.  

Дело в том, что обычных американцев закон затронет лишь отчасти, ведь внимание налоговой привлекут те, кто выведет или купит криптовалюты на 10 000 долларов и больше. Поскольку таких немного, налоговые ограничения в первую очередь ударят по Китам. Дело в том, что они ворочают миллионами долларов, расшатывая рынок в разные стороны. Когда выгодно – покупают, когда приходит время – продают. Теперь за подобные шаги нужно будет вести отчёт, ведь торговлю криптовалютой приравняют к обычным финансовым операциям на бирже. 

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Во вторник будет объявлена окончательная редакция. На данный момент у лоббистов нет никаких шансов. Но это не значит, что всё пойдёт по задуманному сценарию, ведь сенаторов можно подкупить. Вы ведь не думали, что эти ребята питаются цветочной пыльцой? Обычно они зарабатывают свои миллионы, проталкивая военные контракты, развязывая войны и подписывая соглашения на поставку миллионов компьютеров или ОС в те или иные госсектора. 

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