Илон Маск планирует продавать более мощные антенны для Starlink с высоким показателем излучения
Нужно признаться, что в последнее время Илон Маск перестал генерировать идеи. Может быть постарел? Единственное, чему он уделяет внимание, кроме прямых обязанностей по работе, это криптовалюты. А ведь были времена, когда он в буквальном смысле создавал гигантские проекты с нуля. Если не считать Tesla, то можно назвать SpaceX с космической программой колонизации Марса, Neuralink, занимающуюся созданием чипа для передачи сигналов мозга в компьютер и Starlink, призванную обеспечить высокоскоростным интернетом всю планету. О последней и поговорим.
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Дело в том, что на пути реализации Starlink возникло гораздо больше проблем, чем ожидалось. Во-первых, активизировались конкуренты, ведь запустить свою сеть спутникового интернета хотят многие. Во-вторых, есть проблемы законодательного характера, ведь многие государства опасаются, что Илон Маск будет передавать личные пользовательские данные напрямую в Пентагон (а так и будет, не сомневайтесь). Кроме того, Starlink по количеству спутников превысит все когда-либо запущенные управляемые объекты, что создаст дополнительную нагрузку на орбиту, где и так горы космического мусора, который никто не может убрать. Не стоит забывать об астрономах, ведь есть все основания полагать, что тысячи (а их будет 18 000) спутников поставят крест на исследованиях Вселенной с Земли. И вот беда пришла откуда не ждали, теперь принимающие антенны будут ещё и более опасными.
Некоторое время назад материнская компания SpaceX подала заявку в Федеральную комиссию по связи США (FCC) с целью вывести на рынок новые терминалы для клиентов. Ожидается, что они получат большую мощность и высокую пропускную способность, что позволит увеличить скорость приёма и отправки данных, а также показатели выживаемости в суровых условиях. К примеру, сегодня оборудование может работать при температурах от -30 до +40, вот только в некоторых регионах жара превышает 40 градусов, а на солнце может быть и 60 градусов. Решить все эти и другие проблемы призваны новые терминалы, которые кроме всего прочего можно устанавливать на движущиеся транспортные средства.
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Всего выпустят два вида оборудования. Первое, предназначено для обычных пользователей, которые могут установить его у себя в огороде. Оно получило коэффициент излучения ниже отметки 1.0 мВт/см² (милливатт на квадратный сантиметр). Ну а вторые предложат излучение 2.12 мВт/см², при этом в ближней зоне можно получить дозу в 1.57 мВт/см². Планируется устанавливать подобные антенны в недоступных для обычных людей местах, указывать на повышенную опасность и препятствовать контактам пользователей с антенной. Вот только когда это останавливало воришек и всех желающих получить бесплатную антенну? Представители SpaceX уверяют, что развёртывание более мощных антенн – это шаг навстречу интересам всего общества. А вы бы хотели поставить у себя на даче такой шаг рядом с помидорчиками и огурчиками?
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