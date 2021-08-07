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Уже несколько месяцев стоимость Chia Coin стабильно снижается. Если в начале июля за 1 монетку давали 700 долларов, то сегодня всего 250. Учтите, что время от времени актив опускался до 220 долларов, что выглядело откровенно удручающим на фоне общего удешевления всей криптовалюты. Ясно, что в сообществе майнеров царят самые разные настроения. Кто-то паникует, поскольку с такой ценой просто невозможно вернуть затраты на жёсткие диски. Особенно всё плохо у тех, кто покупал накопители на пике их стоимости. Есть такие, кто относится к фермерству как к спорту, а значит готов ждать столько, сколько нужно и вообще не переживает о доходе. Но немалую часть майнеров составляют представители секты верующих в силу криптовалют. Они полагают, что Биткоин подорожает, а за ним потянутся все остальные, в том числе и Chia Coin. По их мнению, сегодня нужно заниматься добычей с максимальной отдачей, ведь уже завтра полученные монетки можно будет продать в несколько раз дороже.

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Мы не планируем спорить ни с кем из перечисленных выше. Отметим лишь, что последние могут оказаться правы, ведь Биткоин действительно поднялся выше 42 000, а Эфир вплотную приблизился к 3000 долларам. Кроме того, жёсткие диски неплохо просели в цене, а значит сегодня самое лучше время собрать правильную ферму для майнинга Chia Coin. Давайте будем исходить из того, что у вас уже всё есть и проясним несколько сложных моментов и дадим простые рекомендации.

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Вам потребуется много жёстких дисков. Хешрейт 1Гб столь низкий, что для получения 1 монетки вам потребуется 10 лет. Именно поэтому лучше всего взять 5 внутренних HDD по 18 Тб и столько же внешних жёстких дисков.

На создание участков для фермерства уйдёт много времени. 1 участок занимает около 100 Гб. Это значит, что 10 жёстких дисков объёмом 18 Тб каждый у вас будет около 1750 участков. Каждый участок на обычном накопителе создаётся 8 часов. Купите быстрый SSD, объёмом 2 Тб. Это позволит ускорить сроки создания фермы в несколько раз (около 3 часов на участок).

Ядра и оперативная память важны. 6-ядерный процессор одновременно умеет создавать сразу 6 участков. Мы рекомендуем купить 8-ядерный камень и 32 Гб оперативной памяти, поскольку для одного участка нужно 2 Гб.

Одиночная добыча нерентабельна. Блоки выпадают случайно, а значит вам с 1750 участками может целый год вообще ничего не выпадать. Когда тысячи майнеров объединяются в пулы, они делят награду поровну каждый раз, когда она выпадает пулу. Это значит, что каждый день на ваш счёт будет капать немного денег.

Майнинг делу не помеха. И это правда, ведь вы можете заниматься чем угодно, поскольку энергопотребление и нагрузка на компьютер во время добычи Chia Coin минимальны.

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