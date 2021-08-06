Видеокарта Intel Xe-HPG DG2 показала отличный результат обойдя GeForce GTX 1660 SUPER в GFXBench
Вы не находите, что на рынке видеокарт не хватает конкуренции? NVIDIA отхватила ¾ всех продаж и продолжает наращивать свою долю, в то время как AMD довольствуется технологическим паритетом и скромными 15% рынка. Поскольку на дворе полупроводниковый кризис, то уже через несколько лет ситуация может измениться, вот только последние анонсы красной команды доказали, что ребята просто неготовы к ценовой войне. К примеру, Radeon RX 6600 ХТ будет дороже GeForce RTX 3060, в то время как реальная производительность может быть всего на 5% лучше. Всё это говорит только об одном: и NVIDIA, и AMD всё устраивает, а значит нам нужен дерзкий молодой игрок. Что до молодого, то с этим пока всё сложно, а вот относительно первого параметра всё в полном порядке.
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Мы уже несколько лет ждём выхода настольных видеокарт Intel Xe. Ранние утечки утверждают, что одна из флагманских моделей сможет претендовать на прямую конкуренцию с GeForce RTX 3070, но по более низкой цене. Пока кроме голословных заявлений ничего нет, а значит доверять подобных утечкам стоит с большой опаской. По крайней мере так было до сегодняшнего дня, ведь одна из моделей Xe-HPG DG2 смогла сравняться с GeForce GTX 1660 SUPER. Больше информации можно увидеть на графиках, ну а результаты появились в базе данных GFXBench.
К сожалению, никаких точных сведений относительно участника теста не предоставлено. По мнению экспертов, перед нами одна из моделей среднего уровня с 256 или 192 EU. Одновременно с этим указывается, что Intel готовит целую линейку с флагманом на 512 EU, который получит 4096 ядер и 256-битный интерфейс. Кроме всего прочего, инсайдеры указывают на высокие тактовые частоты GPU, которые появятся во флагманском чипе. Ожидается, что такая модель будет оснащена 16 Гб видеопамяти, но точной даты анонса и тем более выхода нет.
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Эксперты полагают, что прямо сейчас Intel активно тестирует новую линейку графических чипов. На это указывает тот факт, что мы видели несколько различных моделей. Неясно, на каком этапе находятся тесты, поскольку утечек дизайна самой видеокарты пока не было. Тем не менее новинки должны выйти к концу текущего или к началу следующего года и станут прямыми конкурентами существующих линеек от NVIDIA и AMD.
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