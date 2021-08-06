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В последние годы Intel баловала своих покупателей продвинутым 14-нм техпроцессом и постоянно повышала предел TDP. Казалось, что 10-ядерный Core i9-10900K уже побил все рекорды потребления энергии, но новый 8-ядерный Core i9-11900K не посрамил чести компании, оставаясь на том же уровне TDP даже не несмотря на уменьшение количества ядер. На этом фоне конкуренты из AMD предлагают не только более внушительные показатели в рабочих задачах и играх, но и обладают лучшей энергоэффективностью. Казалось, что переход на 10-нм техпроцесс должен был решить неприятность с энергопотреблением, но есть все основания полагать, что ничего подобного не случится.

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Как сообщается, Alder Lake шагнёт ещё дальше, доказав одну простую истину: когда мы думаем, что горячее быть уже не может, в продажу поступает новое поколение Intel. Прежде всего предлагаем вам изучить табличку ниже. Если вольты и ватты – это не ваша парафия, то сразу перейдём к расшифровке. Как видите, для работы в стандартном режиме почти ничего не изменилось (вы в это верите?). Если исключить появление нового сегмента TDP 165 Вт, то на штатных частотах вы получите примерно тоже, что и было в предыдущих двух поколениях. Теоретически это может значить, что какой-нибудь Core i5-12600 будет потреблять ровно столько же, как и его предшественник Core i5-11600. Подсчёты верны для большинства процессоров до тех пор, пока мы не говорим о пиковых показателях, как правило, доступных на процессорах с разблокированным множителем.

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И вот здесь всё весьма любопытно, поскольку сила тока возрастает до 45 А, то пиковая мощность с лёгкостью доходит до 540 Вт. Если сравнивать это с 11-м поколением, то там TDP не превышал 480 Вт, а значит у нас прирост на 12.5%. В данном случае хочется задать только один вопрос: что вообще происходит? Если говорить простым языком, то переход на более совершенный технологический процесс перестал давать ощутимый прирост производительности. Другими словам, некоторые улучшения есть, но их недостаточно, чтобы покрыть необходимый прирост скорости, ведь в условиях жёсткой конкуренции нужно предложить пользователям больше, чем хотелось бы.

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Кстати, раз уж мы заговорили о ребятах из AMD, то самое время напомнить, что они также вводят новый сегмент TDP 170 Вт в рамках архитектуры Zen 4. Всё это значит, что самое время выбрасывать свой блок питания на 500 Вт, ведь уже в 2022 году для обеспечения стабильной работы Core i7 с мощной видеокартой вам понадобиться что-то уровня 1000 Вт.