Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

10-нм процессоры Intel Alder Lake будут потреблять до 540 Вт электричества

Аппетиты процессоров Интел следующего поколения растут
[ ] для раздела Блоги
1
Обвал цен: RTX 3060 уже дороже 50 тр
Дешевая 3060 Ti MSI в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

В последние годы Intel баловала своих покупателей продвинутым 14-нм техпроцессом и постоянно повышала предел TDP. Казалось, что 10-ядерный Core i9-10900K уже побил все рекорды потребления энергии, но новый 8-ядерный Core i9-11900K не посрамил чести компании, оставаясь на том же уровне TDP даже не несмотря на уменьшение количества ядер. На этом фоне конкуренты из AMD предлагают не только более внушительные показатели в рабочих задачах и играх, но и обладают лучшей энергоэффективностью. Казалось, что переход на 10-нм техпроцесс должен был решить неприятность с энергопотреблением, но есть все основания полагать, что ничего подобного не случится.

реклама

Как сообщается, Alder Lake шагнёт ещё дальше, доказав одну простую истину: когда мы думаем, что горячее быть уже не может, в продажу поступает новое поколение Intel. Прежде всего предлагаем вам изучить табличку ниже. Если вольты и ватты – это не ваша парафия, то сразу перейдём к расшифровке. Как видите, для работы в стандартном режиме почти ничего не изменилось (вы в это верите?). Если исключить появление нового сегмента TDP 165 Вт, то на штатных частотах вы получите примерно тоже, что и было в предыдущих двух поколениях. Теоретически это может значить, что какой-нибудь Core i5-12600 будет потреблять ровно столько же, как и его предшественник Core i5-11600. Подсчёты верны для большинства процессоров до тех пор, пока мы не говорим о пиковых показателях, как правило, доступных на процессорах с разблокированным множителем. 

анонсы и реклама
Оч дешевая 3070 в Регарде по цене 3060 Ti
Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке
3070 Ti MSI Gaming - цена упала на порядок
3090 дешево в XPERT.RU
3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

И вот здесь всё весьма любопытно, поскольку сила тока возрастает до 45 А, то пиковая мощность с лёгкостью доходит до 540 Вт. Если сравнивать это с 11-м поколением, то там TDP не превышал 480 Вт, а значит у нас прирост на 12.5%. В данном случае хочется задать только один вопрос: что вообще происходит? Если говорить простым языком, то переход на более совершенный технологический процесс перестал давать ощутимый прирост производительности. Другими словам, некоторые улучшения есть, но их недостаточно, чтобы покрыть необходимый прирост скорости, ведь в условиях жёсткой конкуренции нужно предложить пользователям больше, чем хотелось бы. 

реклама

Кстати, раз уж мы заговорили о ребятах из AMD, то самое время напомнить, что они также вводят новый сегмент TDP 170 Вт в рамках архитектуры Zen 4. Всё это значит, что самое время выбрасывать свой блок питания на 500 Вт, ведь уже в 2022 году для обеспечения стабильной работы Core i7 с мощной видеокартой вам понадобиться что-то уровня 1000 Вт. 

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Деньги вперед: главные игры августа 2021 года
12
Far Cry New Dawn: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
4
Битва игровых компьютеров: Core i7-7700K & GeForce GTX 1070 VS Ryzen 7 1700X & Radeon RX Vega 56
22
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Graphite
14
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 7 1700X
32
Far Cry 5: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
18
Обзор и тестирование блока питания HIPER HPB-600SM-Pro (80 Plus Bronze)
25
Битва видеокарт: GeForce GTX 1060 VS Radeon RX 570
11
Grand Theft Auto V: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
12
Ретроклокинг: забытый итальянский процессор Genesys B52 MMX CPU
60

Интересные материалы

Ретроклокинг: забытый итальянский процессор Genesys B52 MMX CPU
31 июля 2021 60
Assassin's Creed Odissey и Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных процессоров
29 июля 2021 40
Тестирование процессора Ryzen 7 5800Х в актуальных играх
25 июля 2021 59
Обзор приложения для видеомонтажа Wonderhare Filmora
27 июля 2021 24
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti
28 июля 2021 24
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 7 1700X
4 августа 2021 32

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские геймеры скупают видеокарты NVIDIA LHR, а GeForce RTX 3060 пользуется огромным спросом
108
Майнер обнаружил способ взлома GeForce RTX 3060 LHR, но NVIDIA опровергла такую возможность
97
Хардфорк London вызвал подорожание Эфира и неожиданный рост доходности майнинга на видеокартах
50
Видеокарты GeForce RTX 3060 вновь подешевели в Европе – за две недели цена упала на 80 долларов
24
Realme и DNS дарят телевизор при покупке нового флагмана в России
11
DNS планирует реализовать горы RX 6600 XT в день старта продаж
40
GeForce RTX 3080 подешевела в Европе на 140 евро – цены на видеокарты продолжают падать
41
Ethereum ждут большие перемены – хардфорк London состоялся
28
Илон Маск показал готовый запуску Starship с ракетой-носителем Super Heavy
2
Обещанный анонс видеокарты 3dfx Voodoo 6 не состоялся, а разработчики не знают правил правописания
23
NVIDIA готовит новый ускоритель RTX A2000 с низкопрофильным дизайном
6
Отсылку к GTA VI нашли в Red Dead Redemption 2
5
Игроки GTA Online часами сидят на одном месте ради получения опыта
7
Процессоры AMD Ryzen 7 5700G и Ryzen 5 5600G поступили в продажу в российскую розницу — смотрим цены
59
Киберпанк-экшен The Ascent стал самым успешным релизом в истории небольшого издательства Curve Digital
4
Chernobylite полностью окупил затраты и начал приносить разработчикам прибыль
21
Видеокарта AMD Radeon RX с чипом Navi21 и 8 ГБ памяти GDDR6 отметилась в User Benchmark
16
Новая видеокарта RX 6600 XT в тестах обошла RTX 3060
55
Видеокарты AMD продолжают дешеветь в Европе – стоимость упала на 20-105 евро за две недели
29
Steam опубликовал статистику по CPU и GPU за июль
6

Популярные статьи

20 утверждений-мифов о смартфонах, в которых уверены многие
74
Стоит ли покупать б/у видеокарту в разгар майнинг бума 2021
66
Деньги вперед: главные игры августа 2021 года
12
Битва игровых компьютеров: Core i7-7700K & GeForce GTX 1070 VS Ryzen 7 1700X & Radeon RX Vega 56
22
Лучшие программы для создания скриншотов и аддоны браузеров сохраняющие всю веб-страницу
11
Far Cry New Dawn: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
4

Сейчас обсуждают

ssdtm
16:39
10-нм процессоры Intel Alder Lake будут потреблять до 540 Вт электричества
VRoman
16:38
Куртка погнался за ценой. А вот дела с выходом рабочих чипов у Самсунга куда хуже TSMC. Вот теперь ему приходится возвращаться к TSMC.
NVIDIA и Qualcomm вернутся к TSMC в рамках 5-нм и 3-нм техпроцессов
omoikane
16:38
Килзон пройден мной на пс4, но не скажу что шедевр такой обычный шутерок, хотя любителям жанра зайдет.
Видеокарт Nvidia RTX 3090 продано больше, чем всей серии Radeon RX 6000
ssdtm
16:37
56
По информации инсайдеров, у Intel Alder Lake будут увеличенные требования к питанию
omoikane
16:37
Хоть одно обоснование будет? Я тебе могу расписать по полочкам где косяки у НВ, у амд линейка очень ровная по цене/памяти/производительности. А ты бред написал. 3060 слишком слаба практический така...
Видеокарт Nvidia RTX 3090 продано больше, чем всей серии Radeon RX 6000
Алексей Исаков
16:35
ну а нафига такое тестирование?
Far Cry New Dawn: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
Renegade1979
16:34
С понтом World of Subscraft не доилово, которому дико завидуют жадные корейцы, еще и вырвиглазное образца 1999 года, такому делу самое место на смартфонах. Недавний список августовских игорей, есть ба...
Blizzard готовит сразу две мобильных игры во вселенной Warcraft
Maximus Autismus
16:31
Хочу выступить на тему, кто даст мне скидку на ИБП 1000+ вт?
Рекомендации по пиковому току процессоров Intel Alder Lake увеличились
Твоя мамка
16:27
Слава аэмдэ
Intel подталкивает любителей игр взяться за бутылочку
ssdtm
16:26
2 метра L2 на ядро
По информации инсайдеров, у Intel Alder Lake будут увеличенные требования к питанию
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем