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Прошлое поколение гибридных процессоров AMD прошло мимо потенциальных покупателей. Удивительно, но компания решила отгружать их исключительно ОЕМ-клиентам, а значит в рознице их встретить было практически невозможно. Иногда в магазины проникали серые поставки, но цены там были настолько высоки, что купить их мог только совсем безграмотный в этом вопросе человек. В какой-то момент AMD заявила, что следующее поколение гибридных процессоров поступит в розницу. Что же, поступило и даже добралось до российского покупателя, только вот кому нужны такие процессоры по таким ценам, большой вопрос.

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Пока серия ограничена двумя моделями. Это Ryzen 7 5700G и Ryzen 5 5600G. Первый предлагает 8 ядер и отличную производительность. Второй почти то же, но уже с шестью ядрами. Чуть позднее выйдет 4-ядерные Ryzen 3 5300G, но точных данных о сроках пока нет, поскольку эта модель должна оказаться ощутимо дешевле своих старших собратьев (не такой выгодной в экономическом плане). Изучить производительность всех новинок можно на сайте Tomshardware. Для понимания реальной скорости в рабочих задачах мы предлагаем посмотреть табличку ниже. Она демонстрирует, что старшая модель ощутимо отстаёт от 8-ядерного Ryzen 7 5800X, а значит перед нами снова компромисс.

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Процессоры берут всё самое лучшее из обоих миров, но радуют игровыми способностями. При этом стоит понимать, что никакого существенного прорыва в графическом плане не случилось, ведь здесь всё та же Vega, а так и не попавший на прилавки Ryzen 7 4750G всего на 6% медленнее Ryzen 7 5700G. Казалось бы, перед нами небольшая работа над ошибками, поставляющаяся с улучшенной процессорной мощью, но по ценам этого не скажешь.

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Вчера новая серия поступила в российскую розницу. Первым покупателям Ryzen 7 5700G предлагают выложить 39 990 рублей, ну а тем, кто выберет менее дорогой Ryzen 5 5600G – всего-то 31 190 рублей. Много это или мало? Ryzen 7 5800X, в котором напрочь отсутствует графика, но процессор быстрее стоит 37 230 рублей. Core i7 11700K, показывающий отличную производительность в рабочих задачах, но имеющий огромное отставание в графике – 33 990 рублей. Обычно AMD давала больше за аналогичную или даже меньшую стоимость. Сегодня приходится констатировать, что российские цены ужасно завышены, хотя даже рекомендованные не смотрятся нормально и вызывают массу вопросов у адекватных покупателей. Для сравнения, Ryzen 7 5700G стоит в США 359 долларов (26 245 рублей), а Ryzen 5 5600G 259 долларов (19 000 рублей).