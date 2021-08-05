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На протяжение всей человеческой истории нас сопровождали убийцы насильники и тому подобные дегенеративные товарищи, целью существования которых является паразитирование на окружающих. Возможно, когда ИИ начнёт контролировать все аспекты нашей жизни, человечество, наконец, избавиться от подобных проявлений, поскольку страх перед неизбежным наказанием будет сильнее желания совершить преступление. Однако пока всё это активно процветает, а многие хранят доказательства своих злодеяний прямо на собственных телефонах. Судя по всему, уже скоро всё изменится.

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Как стало известно, Apple планирует разрешить себе включить алгоритм хеширования, который будет анализировать фотографии на устройствах владельцев iPhone. Система работает на базе продвинутого самообучающегося ИИ. Он будет изучать абсолютно все фотографии, к которым получит доступ, а после проверять их на соответствие с длинным списком. Ну а результаты позволят сделать вывод, нужно ли на того или иного индивида обратить повышенное внимание. Как только алгоритм увидит, что у пользователя есть подозрительные фотографии (например, жестокое обращение с детьми со всеми вытекающими), данные передаются людям из Apple, которые будут проверять, не совершила ли программа ошибку. Если следы преступной деятельности подтвердятся – фото отдают правоохранителям.

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На самом деле всё немного сложнее, но нас в данный момент интересует даже не это. Удивительно, но на наших глазах происходит настоящая революция, когда половина всех людей на планете потеряют право распоряжаться своими фотографиями на своём смартфоне по своему усмотрению. Ясно, что бороться с преступниками нужно, но неужели корпорации на этом остановятся? Завтра они дадут себе право влезть в ваши смартфоны, а послезавтра обратят внимание на сайты, которые вы посещаете. А вдруг там нежелательная информация? Хотя, нужно ещё подумать, кто будет решать, что нам можно, а что нельзя.

Важно понимать, что Apple планирует не сканирование собственных облачных сервисов, а легализовать постоянный доступ к камере вашего телефона. Нам с вами, как обычно, переживать не о чем, вот только с молчаливого согласия на подобные шаги корпораций и возникнет цифровое гетто, где можно смотреть, читать и даже думать так, как разрешит дядюшка Тим Кук. Кстати, уже сегодня заговорили о передаче данных не только правоохранительным органам, но и правительству. Мало ли, вдруг вы захотите кого-то свергнуть без разрешения. А вы всё ещё сидите на смартфонах Apple?