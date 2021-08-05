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Сегодня не принято вспоминать о ветеранах индустрии. У молодёжи есть свои кумиры, которые ведут их вперёд. Что же, иногда полезно поностальгировать, поговорив о давно ушедших временах. Сегодня именно такой случай. Давным-давно существовала компания 3dfx. Она обладала огромным потенциалом, но неверные решения привели к банкротству и потере всех интеллектуальных и инженерных активов. Правопреемницей 3dfx считается NVIDIA, купившая значительную часть из указанного выше. Что любопытно, специалисты 3dfx создали для NVIDIA первые видеокарты серии GeForce FX. Но была группа разработчиков, которые ушли в ATI (ныне AMD) и положили начало технологии CrossFire. Одним словом, история 3dfx трагична, а серия Voodoo запомнилась как что-то заоблачное и недоступное. К примеру, автор данного материала ходил в магазин, где продавались видеокарты Voodoo как в музей, а поймать момент, когда продавец распаковывал товар или редкий покупатель брал карту в руки – было сродни нереальной удаче.

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Несколько дней назад в Твиттере появилась информация о том, что 3dfx готовится к триумфальному возвращению. По интернету поползли слухи, а ностальгирующие авторы начали фантазировать о том, что скоро на прилавки выйдет сверхмощная видеокарта, которая затмит собой всё, что есть на рынке и уж точно обойдёт NVIDIA. Нужно было только подождать до 5 августа. Что же, мы дождались, ведь сегодня именно тот день, вот только ожидания оказались мягко скажем напрасными. 3dfx вообще ничего не представила кроме нескольких скриншотов с замысловатыми цифрами. Якобы, инвесторы несут в компанию миллионы долларов, что позволит выпустить достойный продукт.

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На самом деле мы не знаем, есть ли в рукаве у ребят хоть что-то, но пока всё выглядит сомнительно. К примеру, новая Voodoo 6 будет работать на шине PCI. Да, зрение вас не подводит, это даже не AGP, а старый интерфейс, который сложно встретить в современных компьютерах. Возникают вопросы: зачем и почему, но задать их просто некому. Кроме Voodoo 6 ожидается выпуск умного телевизора, динамика с Bluetooth, а также смартфона с планшетом. Не много ли для одного раза? Всё это покажут на CES 2022. Кстати, вполне может быть, что аккаунтом управляет школьник, ведь он неверно написал название конференции. Будет весело, если всё это время нас дурачил какой-то мальчишка.