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Заранее отметим, что этот материал не призван побудить вас к покупке тех или иных товаров на зарубежных площадках. Мы оставляем скидку на Amazon исключительно в ознакомительных целях. Однако, инфоповод настолько впечатляющий, что пройти мимо просто невозможно, ведь в текущих реалиях подобное кажется не просто редкостью, а настоящей удачей. Но давайте ближе к делу.

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Как сообщается, сегодня на Amazon проводилась краткосрочная акция, когда у некоторых пользователей появилась возможность купить новенький ноутбук производства Gigabyte за 2299 долларов (167 000 рублей). Это 15-дюймовый Aero с видеокартой GeForce RTX 3080, которая в российских магазинах стоит больше 150 000 рублей. Получается, что всё остальное вам чуть ли не дарят. На самом деле «всё остальное» – это очень внушительная комплектация: 8-ядерный Core i7-11800H, способный разгоняться до 4.6 ГГц. 16 Гб памяти DDR4 и встроенный твердотельный накопитель на 1 Тб. 15.6-дюймовый дисплей производства Samsung выполнен по стандарту OLED и получил разрешение 4К (3840x2160). Он поддерживает огромное множество технологий, в том числе DisplayHDR 400 True Black, 100% DCI-P3 и другие. Всё это охлаждается продвинутой системой Windforce Infinity Next-gen, а компактные размеры позволяют легко взять столь мощную игровую станцию в командировку, на отдых и даже на природу, если вдруг вы не можете прожить без технологий.

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В данном случае можно только позавидовать счастливым владельцам подобного монстра. Возможно, размер дисплея не совсем соответствует мощности видеокарты, хотя брать такой ноутбук в качестве основного глупо. Скорее он предназначен для замены, когда за вашим компьютером ребёнок смотрит мультфильмы, либо в комнате слишком шумно, в доме ведётся ремонт или вам действительно нужно куда-то уехать. Не пытайтесь найти в наших магазинах ничего подобного, поскольку у большинства производителей, включая Gigabyte, есть свои цены для американских и российских покупателей. Получить больше информации о ноутбуке можно по ссылке. На момент написания в продаже оставался 1 экземпляр, но, как мы уже писали, мы преследовали цель показать возможности, открывающиеся перед западными покупателями. Может быть, со временем подобные скидки придут и в отечественную розницу.