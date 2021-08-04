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Если вы привыкли самостоятельно решать судьбу скачиваемых и устанавливаемых программ на вашем собственном компьютере, то вскоре вам придётся напрягаться, ведь Microsoft планирует преподнести вам неприятный сюрприз. Всё дело в потенциально нежелательных приложениях, или PUA. Это очень спорная категория. К примеру, кто-то из пользователей решил, что данная программа вредит его компьютеру. Он отсылает отчёт в Microsoft. Ну а когда недовольных набирается некоторое количество, данное ПО вносится в список нежелательных. Неясно, на каком основании это произошло, ведь нас с вами не уведомляют. Часто даже при скачивании обычной картинки из интернета Защитник Windows оживает, предлагая остановить загрузку.

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Одним словом: ошибок в работе системы предостаточно, но в данный момент мы можем взять Windows 10 под контроль, отказавшись следовать предложениям PUA. Очень скоро, Microsoft активирует блокировку по умолчанию, что приведёт к многочисленным проблемам у обычных пользователей. Так, уже начало распространяться обновление, которое переключит команду блокировки нежелательных приложений в положение активно.

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Блокировка нежелательного ПО появилась в Windows 10 ещё в 2018 году, но на тот момент активации требовала знаний PowerShell и только в мае 2020 года в системе появился удобный переключатель. Обычно, при установке чистой Windows 10 сам переключатель находится в деактивированном состоянии. Дело в том, что Microsoft знает о весьма спорном принципе работы PUA, предпочитая не вступать в конфронтацию с пользователями. Сейчас же представители компании заявили, что блокировка опасного программного обеспечения осуществляется автоматически, а нам с вами оно просто не нужно. Кто это решил?

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Нужно понимать, что в список нежелательного попадают многочисленные утилиты, созданные обычными пользователями. Они мониторят сервера популярных игр, выдают статистику и многую другую информацию. Часто в их число попадают трейнеры, созданные для упрощения игрового процесса, а также специальные модификации, позволяющие получить преимущество над соперниками. Ясно, что читы следовало бы блокировать ещё на этапе создания, но Microsoft больше не хочет разбираться, предпочитая решать за пользователей. Отключить команду не так сложно, вот только большинство пользователей даже не узнает об изменениях. Они просто потеряют доступ к программам, списывая всё на непонятные ошибки. Очевидно, что удавка на шее пользователей Windows 10 затягивается всё туже. Мы читаем рекомендованные новости, система знает наши привычки лучше нас самих, а теперь будет ещё и решить, нужно ли разрешать скачивать ПО или нет.