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Уже почти год компания Huawei отрезана от производственных мощностей. Ещё год назад казалось, что TSMC ждёт катастрофа, ведь потеря такого клиента просто невосполнима. В этот момент буквально из ниоткуда возник полупроводниковый кризис, что привело к тотальному дефициту полупроводников, ну а освободившиеся мощности разобрали как горячие пирожки. Судя по всему, руководство Huawei заранее знало о надвигающихся проблемах, поэтому провело массовую экспансию на производителей. Это позволят китайцам даже спустя год выпускать продукцию широкого плана, в том числе смартфоны. Недавно Huawei продемонстрировала, что способна удивить даже видавших виды экспертов.

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Как сообщается, в Москве открылся гигантский серверный центр. Он основан на процессорах Kunpeng 920, созданных силами инженеров HiSilicon. Это дочерняя компания Huawei, которая также занималась разработкой чипов для смартфонов. Сегодня у инженеров дела идут не очень, ведь создавать свои продукты в кремнии нет никакой возможности. SoC Kunpeng 920 построены на архитектуре Arm и включают 64 ядра с тактовой частотой до 2.6 ГГц. Процессоры работают на продвинутом 8-канальном контроллере памяти DDR4 -2933 и потребляют 180 Вт. Представители китайской компании отмечают, что доступ к суперкомпьютеру будет у научного сообщества, что позволит реализовать множество проектов. Кроме того, платформа предусматривает гибкость и создание собственной программной среды, а сам проект станет уникальным и первым такого масштаба в РФ.

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Стоит понимать, что процессоры Kunpeng 920 перестали выпускаться ещё в сентябре 2020 года. Они создавались силами TSMC по 7-нм техпроцессу. После этого Huawei попыталась обратиться к китайскому гиганту Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), но тот пока способен выпускать чипы только на 14-нм техпроцессе. Неясно, откуда у Huawei столько свободных чипов в запасе, чтобы строить подобные проекты в других странах. Касательно SMIC можно отметить, что переход на 7-нм техпроцесс ожидался в 2021 году. Китайцы заказали у голландской ASML дорогостоящее оборудование для модернизации своих цехов, но так и не получили его, поскольку дядюшка Сэм всеми возможными способами ставит компаниям из Поднебесной палки в колёса.

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Сегодня китайский гигант пытается освоить более продвинутые технологические нормы своими усилиями. Очевидно, что на это уйдут годы, что замедлит экспансию китайских технологий. Но тот факт, что Huawei не собирается ждать этого момента в тени внушает скромный оптимизм по поводу скорейшего решения сложной технологической проблемы.