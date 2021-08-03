Американские майнеры и владельцы криптовалют заплатят налоги 30 000 000 000 долларов в бюджет
Криптовалюты нуждаются в регулировании. В большинстве стран экономисты вместе с политиками давно описали все способы получения денег, что позволяет бюджету пополняться за счёт выигрышей в лотерею и даже джекпота в казино. К примеру, если вы выиграете в лотерею в США 10 миллионов долларов, то перед вами поставят выбор: либо вы получаете здесь и сейчас только часть (сумма варьируется от штата к штату), либо в течение 10-20 лет малыми партиями каждый месяц.
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Криптовалюты в этом плане гораздо сложнее, но это не значит, что нет правильного способа получить налоги с каждого, кто владеет цифровыми деньгами. Несколько дней назад появилась информация о том, что сенаторы США объявили о скором обновлении финансового законодательства, а также планируют улучшить инфраструктуру и многие другие аспекты, касающиеся цифровых коммуникаций. Проект глобальный, а финансирование, как обычно, обеспечит печатный станок, которым уже много лет пользуется американское правительство. Как оказалось, часть налоговой нагрузки хотят переложить на владельцев криптовалют. Сумма указана в названии к материалу, но она не конечна, ведь всё может пойти не по плану.
В частности, в налоговый кодекс вносятся изменения относительно понятия брокера. Теперь в эту категорию можно внести любого, кто так или иначе имеет отношение к криптовалюте: майнеры, трейдеры, держатели монеток и даже те, кому знакомые подарили несколько Догикоинов. Планируется охватить как можно большую часть людей, что позволит обложить налогами всех участников рынка. Прибавится работы и у различных компаний, которые ранее предоставляли услуги по обналичиванию денег или выполняли любые другие функции, так или иначе связанные с криптовалютами. Теперь их обяжут заполнять специальную форму, куда придётся вносить данные о клиентах, включая имена, адрес проживания и многое другое.
Аналитики считают, что США идут по пути Китая. Если закон будет принят, то для многих окажется проще перевести свои мощности за рубеж, а обычные держатели криптовалют и вовсе перестанут пользоваться американскими биржами. Вывести деньги можно различными способами, вот только многим покажется проще не афишировать свои доходы, чем связываться с налоговой. Почитать различные мнения по этому вопросу можно в данном материале. Юристы полагают, что обычный американец окажется не в состоянии выполнить требования законодательства. Чем всё закончится, нам ещё предстоит узнать, ведь пока закон находится на рассмотрении. Стоит понимать, что как бы трейдеры и майнеры не мечтали оставить всё как есть, возврату к полной свободе не будет.
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