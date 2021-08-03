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Любая онлайн-игра – это долгий и мучительный гринд. Геймеры месяцами зависают в одних и тех же локациях, пытаясь получить уникальные бонусы, оружие или любые игровые предметы. При этом чем больше на это потребуется времени, тем дороже можно продать найденный предмет. GTA Online отличается огромным миром и невероятным количеством возможностей. Мало того, разработчики постоянно добавляют что-то новое, а значит есть охотники, собирающие абсолютно все когда-либо выпущенные предметы в игре. Возможно, все – это слишком громко сказано, но получить что-то ценное бесплатно не откажется ни один геймер. Как оказалось, в последнем обновлении разработчики добавили массу одежды и покраски для авто. Удивительно, но самый простой способ получить всё это – просто сидеть на кресле и заниматься своими делами.

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Проще говоря, геймеры применяют проверенный способ фарминга опыта, когда столь ценный ресурс дают за нахождение в определённом месте. На этот раз добыча Tuner XP стала ещё проще. Нужно отправиться на Car Meet, где небольшое количество опыта выдаётся за присутствие на мероприятии. Обычно там проходят соревнования в духе Fast & Furious, но любители бесплатного опыта ведут себя иначе. Они бесцельно ходят по кругу, медленно повышая свой уровень.

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Обычно к подобным методикам прокачанные геймеры относятся с презрением, ведь многие из них делали всё вручную. Тем более что участие в соревнованиях и выполнение квестов позволяет получить опыт гораздо быстрее. Любители бесплатного опыта с этим категорически не согласны. Они утверждают, что могут запустить подобный способ на консоли или компьютере и уйти спать или на работу. По возвращении можно обнаружить кучу бесплатного опыта. Что до методов, которые геймеры используют для имитации своих действий, то здесь всё зависит от фантазии. Кто-то ставит что-то тяжёлое на клавиатуру, другие заклеивают кнопки джойстика, а некоторые фармят что называется в четыре руки. Ниже можно посмотреть необычный способ, когда пользователь при помощи резинки умудряется получать опыт сразу на двух платформах. Судя по всему, одна из них – это игровая приставка PlayStation, а другая – Xbox.

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Вообще геймеры предлагают различные способы получения бесплатного опыта. Это значит, что не обязательно становится зомби, устраивая забеги по кругу. Кроме того, подобным способом могут заинтересоваться разработчики, что приведёт к блокировке аккаунта.