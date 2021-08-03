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Обычно производители тех или иных программ ориентируются на так называемое большинство. Это превалирующая масса пользователей, которые различаются по своим привычкам, но используют для работы и развлечений одинаковое ПО. К примеру, десятки миллионов геймеров играют в GTA V, или используют для редактирования изображений Paint. Точно такая же ситуация и с настольными операционными системами. Перед большинством просто не стоит выбор, поскольку Windows 10 они получают вместе с новым компьютером. Вот только привычки, лень и нежелание тратить дополнительные деньги приводят к тому, что пользователи со временем отказываются переходить на более новые ОС. Именно так было с Windows ХР и с Windows 7. Десятки миллионов людей держатся за старую «Семёрку», лишая себя обновлений безопасности и даже доступа к новому ПО, поскольку сегодня даже браузеры отказались выпускать версии для старой операционной системы.

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Вообще Microsoft сделала всё возможное, чтобы загнать как можно большее количество людей на Windows 10. По данным аналитиков на начало августа, 78.38% всех активных компьютеров на планете (подключённых к интернету) работало на базе последней ОС. Следом с показателем 16.06 идёт Windows 7, но что самое любопытное, она и не планирует сдаваться. Стоит учитывать, что немалое количество компьютеров на Windows 7 – это различные терминалы. Это могут быть автоматы по продаже продуктов питания, автоматы, оказывающие различные услуги и любые другие машины. Поскольку в наше время люди предпочитают расплачиваться картой, то их владельцам приходится подключать к подобным механизмам интернет.

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Сколько всего процентов из этого списка составляют обычные пользователи неясно. Ещё сложнее определить количество неактивных компьютеров, выступающих в качестве печатных машинок. В такой ситуации ничего не остаётся, кроме как заглянуть в Steam. Согласно последнему отчёту, на сегодня 92.9% всех геймеров выбрали для себя Windows 10. 5.58 на Windows 7 и чуть меньше 1% на Windows 8.1. Это уже более точная картина, свидетельствующая о полной победе Microsoft. Дело в том, что в требованиях к современным играм вы не встретите Windows 7. Хочешь играть – купи новую операционную систему. Можно констатировать, что пользователи устаревшей ОС сопротивляются, иногда возвращая себе половину процента, но по сравнению с общей массой, это уже едва заметные движения, которые ничего не меняют на рынке программного обеспечения.