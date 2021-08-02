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Apple никогда не стремилась завоевать преданность покупателей за счёт низких цен и скидок. Скорее наоборот – руководство компании предлагало каждому вступить в элитный клуб, входом в который будет немалая сумма денег за товары и услуги. Это может быть подставка под монитор стоимостью 1000 долларов. А ведь на рынке есть неплохие решения, цена которых вместе с подставкой ненамного дороже. К примеру, 34-дюймовый MSI Prestige с разрешением 5120х2160р за 100 000 рублей против 449 000 за 32-дюймовый Pro Display XDR. Всё это единая маркетинговая линия, направленная на создание иллюзии элитарности. Купите кроссовки Adidos за 20 долларов на ближайшем рынке, а после точно такие же, но уже Adidas за 200 долларов в фирменном магазине. Ощущения не такие острые, как после приобретения монитора за Pro Display XDR, но очень схожие.

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В целом Apple постоянно попадает в какие-то истории. То ребята решили выжать денег, замедляя старые смартфоны с уменьшенным запасом прочности аккумулятора. То вместо классической клавиатуры на ноутбуки ставят эксперименты над пользователями. Какое-то время была на слуху судебная тяжба, когда Epic Games пыталась отстоять право продавать товары в играх в обход магазина App Store. Решения пока нет, но сегодня у нас ещё один факт, свидетельствующий о том, что Apple слишком увлекается экономией.

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Так, в последнее время в сети стали появляться жалобы на ноутбук MacBook Pro с процессором M1. Пользователи сообщают, что они уже много лет пользуются яблочной продукцией и никогда ни с чем подобным не сталкивались. Дело в том, что после очередного открытия крышки своего лэптопа, некоторые обнаруживают разбитый дисплей. Согласно информации Fast Technology, случай не единичен. Некий Ян Проберт уточняет, что даже пытался спорить со службой поддержки Apple, но железная воля сотрудников непоколебима. Ему ответили, что это не гарантийный случай, а значит за ремонт придётся выложить немалые 800 долларов. Ян поясняет, что купил MacBook Pro в марте и не ожидал подобного развития событий. Он полагает, что виной всему тонкая рамка вокруг дисплея, либо она выполнена из слишком нежного материала.

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Другие пользователи также недовольны, ну а единственным способом спасти свой дорогой ноутбук может стать обычная мягкая тряпочка. Найдите платок, сложите его и раскладывайте на клавиатуру всякий раз, когда закрываете свой MacBook Pro. Может это не так эстетично, но эффективно. Возможно, фанаты Apple перестанут считать вас своим, ведь истинный поклонник яблочной продукции должен быть готов в любой момент выложить 1000 долларов за подставку к монитору или 800 долларов за ремонт дисплея, который вообще никто не ломал.