Xiaomi Redmi Note 10S ощутимо подешевел – зарядка 33 Вт, OLED-дисплей и 64 Мп камера по скидке 3000р
В попытке закрыть все ценовые ниши Xiaomi часто выпускает целый ряд смартфонов, каждый из которых привлекает одной из черт, но вызывает вопросы относительно отсутствия отдельных параметров. Так, для максималистов существует Redmi Note 10 Pro. Данный аппарат получил 128 Мп камеру, что автоматически вывело его в более высокую ценовую категорию. Это значит, что фанаты серии Redmi Note неожиданно потеряли возможность купить довольно мощный, но относительно недорогой гаджет с неплохой камерой. В качестве альтернативы предлагалась версия Redmi Note 10, оснащённая модулем на 48 Мп. Разница между первой и второй моделью была существенная, поэтому возникла потребность сократить разрыв. В июне в продажу поступил компромиссный вариант Redmi Note 10S.
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Здесь потенциальных покупателей ждёт отличная камера на 64 Мп, которая знакома всем фанатам китайской компании. Приятным дополнением станет дисплей, выполненный по стандарту OLED с яркостью 1100 нит, а также наличием полноценного цветового охвата DCI-P3. В данном случае даже закостенелым любителям светодиодных дисплеев приходится молча восхищаться высоким качеством отображения. В качестве приятного дополнения установлены стереодинамики, которые обещают сочное звучание и реалистичные звуковые эффекты в играх.
Экран получил размер 6.43 дюйма, а в качестве минуса значится отсутствие новомодных 144 Гц. Если вас это не смущает, то Redmi Note 10S может стать вашим верным спутником на несколько лет вперёд. Ёмкий аккумулятор на 5000 мАч способен прослужить 2 световых дня, а быстрая зарядка обеспечит 50% всего за 25 минут. Есть все необходимые интерфейсы, включая NFC, который давно стал стандартом бесконтактной оплаты товаров и услуг. Как вы поняли, здесь камера на 64 Мп, но есть люди, которые не гонятся за цифрами, поэтому здесь каждый делает выбор самостоятельно.
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Официальная цена смартфона в магазинах РФ составляет 23 990 рублей. Что же, сегодня сертифицированный ритейлер предлагает взять аппарат в версии 6/128 за 21 990 рублей. Если вам этого может показаться мало, то есть и более впечатляющая скидка. Так, в Ситилинк телефон в белом цвете доступен за 20 880 рублей. Это значит, что финальная скидка составляет 13%, что крайне выгодно, учитывая его характеристики и тот факт, что перед нами новинка этого лета. Потенциального покупателя может отпугнуть процессор Mediatek Helio G95, но многочисленные обзоры подтверждают, что он энергоэффективен, обладает отличной скоростью и без проблем справляется с любыми задачами.
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