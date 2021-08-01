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Настольные видеокарты Intel Xe-HPG могут задержаться – анонс GPU ожидается в начале 2022 года

Игровых видеокарт производства Интел придётся ещё немного подождать
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В последнее время мы часто становимся свидетелями того, как крупные компании не выполняют взятые на себя обязательства по срокам. Доходит до того, что многие и вовсе отказываются разговаривать с журналистами на эту тему, ведь они и сами не в силах предсказать дату появления готового продукта. К примеру, Radeon RX 6600 ХТ, которую ожидали как минимум несколько месяцев назад, поступит на прилавки только к середине августа. Ну а мечтать о начале продаж GeForce RTX 3050 Ti пока даже не приходится. По поводу выпуска процессоров Intel на 14-нм техпроцессе написаны десятки тысяч статей, а мы с вами до сих пор ничего не знаем о точных сроках выхода процессоров Ryzen следующего поколения. Неясно, удалось ли AMD получить достаточное количество свободных 5-нм мощностей, или было решено повременить с их производством с целью выпуска масштабной партии. 

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Кто-то винит полупроводниковый кризис, другие – просто отмалчиваются. В данном случае не так важно, кто виноват, ведь перед нами ещё один долгострой. Игровая дискретная видеокарта Intel Xe-HPG (DG2) должна была выйти во второй половине 2021 года. По крайней мере так писали инсайдеры. Сроки постоянно сдвигались, а несколько дней назад появились новости о первом анонсе подобных графических чипов. Как утверждает одно из китайских изданий, запуску в продажу будет предшествовать выставка CES 2022. Якобы, немногим ранее мы узнаем о видеокартах больше, а официальный релиз, а после и продажи стартуют уже в 2022 году. Неясно, насколько данные точны, но они позволяют сделать простой вывод: ждать начала продаж Intel Xe-HPG в текущем году – это верх наивности. 

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Многие инсайдеры называют флагманскую модель настольной видеокарты DG2 прямой конкуренткой GeForce RTX 3070. Вполне возможно, что инженеры Intel сотворили настоящее чудо, что позволит выйти на более высокой уровень, но это пока на уровне домыслов. Известно, что будет выпущена целая серия графических чипов, от наиболее мощного с 16 Гб видеопамяти стандарта GDDR6, до бюджетного с 4 Гб памяти. Поскольку журналистам интересен в первую очередь флагманский GPU, обсуждать теоретическую производительность бюджетных видеокарт нет никакой возможности. А вот о ценах ходят весьма любопытные слухи. 

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Дело в том, что полупроводниковый кризис почти не затронул производство Intel, поскольку у компании есть собственные заводы. Именно поэтому есть надежда, что синим удастся провернуть такой же фокус и с видеокартами. Стоит помнить, что сам чип будет выпускаться силами TSMC, вот только в отличие от других клиентов тайваньской компании, Intel не обременена заказами на игровые приставки и платформы для автомобилей Tesla. А вот захочет ли Intel порадовать нас низкими ценами, большой вопрос. 

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