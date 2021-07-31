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Chia Coin рекламировалась не иначе как «Убийца Биткоина». На первых порах сообщество энтузиастов бросилось скупать жёсткие диски, надеясь, что утром можно проснуться миллионерами. Увы, разбогатеть удалось только основателям проекта, в то время как тысячи фермеров до сих пор плывут против течения, пытаясь заработать гроши. Для того чтобы оценить всю бесперспективность вложений в Chia, нужно взглянуть на официальную таблицу, обновляемую в реальном времени. Как видите, имея накопитель объёмом 1 Тб, можно получить 1 монетку всего через 10 лет. Мы не будем сегодня подсчитывать прибыль и убыль на том или ином объёме жёстких дисков. Отметим, что не советуем вам сегодня входить в этот бизнес. Тем не менее есть люди, считающие, что у Chia Coin всё впереди. Они полагают, что криптовалюта подорожает, а значит в будущем можно стать богатым и знаменитым. Именно для них мы предлагаем небольшой ликбез, позволяющий подобрать правильную сборку компьютера.

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В первую очередь стоит задуматься о способности материнской платы поддерживать жёсткие диски. Именно они будут фармить вам криптовалюту, а значит их должно быть много. Лучше, если материнская плата имеет 5 слотов SATA, а также поддерживает 5 внешних жёстких дисков по USB. Это значит, что вы можете подключить к одной материнской плате 10 жёстких дисков по 16-18 Тб, что даёт вам 180 Тб. Важно купить скоростной SSD формата М2. Он позволит быстро обрабатывать данные, создавая сектора для майнинга. После этого система будет их перекидывать на жёсткие диски, а скорость процесса зависит от твердотельного накопителя и мощности вашего компьютера.

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Так, на создание 1 сектора объёмом около 100 Гб уходит около 3 часов на быстром SSD. 6-ядерный процессор позволяет вам генерировать сразу 6 таких секторов или участков, как их называют фермеры. Соответственно – полноценные 8 ядер дают вам больше скорости, а 10-ядерный процессор способен ускорить задачу более чем на 50% по сравнению с 6-ядерным. Если мы говорим о расчётной ёмкости в 180 Тб, то при скорости 6 участков за 3 часа вы в сутки сможете сгенерировать 48 секторов (48 Тб). Таким образом, даже при небольшом количестве ошибок и разрывов на 6-ядернике вы начнёте майнить в полную силу уже через 4 дня. Вполне неплохо.

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В данном случае есть одна проблема: если вы купите недорогой твердотельный накопитель, то после обработки 180 Тб, он будет в плохом состоянии, что не позволит им пользоваться в дальнейшем. Мы рекомендуем купить более дорогой твердотельный накопитель M2, с внушительным запасом прочности. Это даст вам в руки настоящий рабочий инструмент, если вы вдруг решите докупить ещё компьютер для фарминга Chia Coin. Не стоит забывать об оперативной памяти. Здесь нужно помнить простое правило: 1 сектор потребляет 2 Гб ОЗУ. Чем больше одновременных участков, тем больше нужно иметь оперативки на ПК. Лучше сразу купить 32 ГБ.