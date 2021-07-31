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Илон Маск хотел продать Tesla и стать главой Apple – журналистское расследование

Ещё одна версия беседы между Илоном Маском и Тимом Куком
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Сегодня Tesla считается самой крупной автомобильной компанией с капитализацией 680 миллиардов долларов, а её основатель богатейшим человеком на планете. Илон Маск научился манипулировать общественным мнением, ловко играя на публику и поднимая наиболее важные для тех или других людей темы. Чего только стоит его игра с криптовалютами. Часто, достаточно одного сообщения, как курс Биткоина падает или резко рвётся вверх. А ведь есть ещё Догикоин, который до сих пор оставался бы никому не известным альткоином, если бы Илон не купил увесистую горсть монет себе на старость. На счету основателя Tesla множество успешных проектов. Он поднимает космические корабли в космос и обучает обезьянку играть в компьютерные игры силой мысли. Неясно, чем нас планирует удивить Илон Маск в будущем, но в его карьере был шанс стать ещё более влиятельным. Если вам кажется, что больше уже некуда, то вы сильно ошибаетесь.

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Илону нужны инвестиции. Большие деньги позволяют делать большие дела. Как ранее сообщалось, в 2016 году Tesla находилась на грани разорения. Автомобили продавались плохо, а космическая программа требовала много денег. Инвесторы давили со всех сторон, что вынудило Илона Маска предложить купить своё детище компании Apple. Сумма сделки не разглашается, но, возможно, до этого этапа и не дошло. Дело в том, что стороны выдвигают противоречивые комментарии. К примеру, ранее Илон Маск заявлял, что пытался связаться с Тимом Куком, но тот не пришёл на встречу. А вот глава Apple в этом вопросе непреклонен, утверждая, что никогда не беседовал с Илоном Маском. 

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В ближайшее время на прилавки поступит книга журналиста The Wall Street Journal Тима Хиггинса, в которой всплыли любопытные подробности. Якобы, разговор между двумя главами компаний был, но только в телефонном формате. Тим Кук позвонил Илону Маску в преддверии выхода Tesla Model 3. Последний рассказал о том, с какими трудностями столкнулся, посетовав на проблемы с финансами. Судя по всему, Тим Кук готовился к подобному разговору, он проконсультировался с инвесторами, экономистами и даже своей женой (если бы она у него была). В какой-то момент беседы Тим предложил Илону купить Tesla, на что тот согласился, но с одним условием: занять пост генерального директора. Тим одобрил кандидатуру Илона, полагая, что тот хочет сохранить за собой пост в Tesla. Как оказалось, Илон метил куда выше, желая стать генеральным директором Apple. Терпеть такое было нельзя, поэтому Тим выругался и бросил трубку. 

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Правда это или нет, решать вам. Обе стороны отрицают возможность подобного развития событий, но мы прекрасно знаем, что Apple активно разрабатывает свой электрокар, ну а сам Илон Маск называет Apple кладбищем Tesla, поскольку именно туда ушли десятки талантливых инженеров автомобильной компании. 

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