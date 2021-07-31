Google заблокирует доступ к сервисам и вход в аккаунт смартфонам на базе Android Gingerbread
Рынок операционных систем Google чрезвычайно фрагментирован. Так, десятая и одиннадцатая версии Android занимают примерно одинаковые части и слегка превышают 30%. Стремительно теряет популярность девятка. На конец июня её доля снизилась до 19% и продолжает падать, что поясняется резким устареванием телефонов, выпущенных в 2019 году. Многие пользователи предпочитают менять смартфон каждые два года, а значит уже через год Pie (Android 9) присоединиться к своим предшественницам Oreo и Nougat (8 и 7 версии Android). Последние балансируют на грани 4% и вместе составляют 7.9%. Все остальные не представляют особого интереса, поскольку их количественная доля слишком низка.
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Особенно это касается старых версий Android 2.3.7 (Gingerbread) и ниже. Статистика вообще не учитывает их долю, но это не значит, что подобных устройств на руках нет. Дело в том, что смартфоны на Gingerbread по большей части канули в лету, а вот приставки для просмотра телевидения всё ещё встречаются. Пользователи не видят смысла в покупке новой, поскольку используют минимальное количество функций, которых достаточно для просмотра телепередач. Отметим, что никто не берётся оценить точного количества подобных устройств на рынке, но на Google они висят мёртвым грузом. Старые версии Android требуют поддержки, постоянной оптимизации, а значит отнимают много сил и денег. Что же, «Корпорация добра» решила положить конец страданиям пользователей, которые мучаются на медленных устройствах на базе Gingerbread.
Как сообщается, начиная с 27 сентября Google заблокирует доступ ко всем своим сервисам на устройствах под управлением Android 2.3.7 и старше. Это значит, что не будут работать карты, переводчик, YouTube и даже почта. Точно такая же ситуация с аккаунтом. Войти в него будет просто невозможно. Всем обладателям подобных девайсов предлагается перейти на что-то поновее. Стоит понимать, что Android 2.3.7 вышла в далёком 2010 году и действительно морально и физически устарела.
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Назвать подобный шаг Google неверным не поворачивается язык, ведь конкурирующая Apple более строга к старым ревизиям. Одновременно с этим поддержка там более длительная, а такой фрагментации операционных систем нет и никогда не было. Возможно, в будущем Google удастся решить эту проблему путём более жестких требований к партнёрам, но пока крупные производители отказываются следовать указаниям свыше.
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