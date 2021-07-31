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Redmi Note 8 Pro и другие 20 телефонов Xiaomi завершат жизненный цикл не получив Android 12/MIUI 13

Первый список неудачников среди относительно новых телефонов Xiaomi
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Пока основная команда разработчиков занимается созданием MIUI 12.5 для смартфонов Xiaomi, есть небольшая группа, тестирующая  более новые версии операционной системы. Эти ребята работают в секретных условиях, а информации о будущих версиях почти нет. Несмотря на это инсайдеры умудряются получать крохи разрозненных данных, составляя из них предварительные списки поддерживаемы аппаратов. Сегодня у нас именно такой перечень. Поскольку подтвердить подлинность данных нереально, мы предлагаем вам остановиться на нижнем правом углу. Дело в том, что список актуальных аппаратов часто пересматривается в сторону лишения их статуса поддерживаемых. Вот только стоит телефону единожды засветиться в качестве лишённых поддержки, как он больше никогда не возвращается к статусу актуального. В данный момент текущий перечень представлен 20-ю аппаратами. На самом деле их гораздо больше, но инсайдеры не учитывают некоторые клоны и специальные версии для индийского рынка.

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Все указанные ниже смартфоны завершили жизненный цикл и уже никогда не получат Android 12 на базе прошивки MIUI 13. Относительно недорогих телефонов средней руки всё понятно, а вот Redmi K20 Pro, известный нашим читателям в качестве Mi 9T Pro вообще неясно, как сюда попал. Обычно флагманы живут гораздо дольше. К примеру, текущая версия MIUI 12.5 будет доступна для флагмана 2018 года Mi 8, было бы логично предположить, что в 2022 году он перестанет обновляться, в то время как Mi 9 останется в строю. Увы, логика чужда разработчикам прошивок в компании Xiaomi.

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Относительно первого этапа тестирования известно, что уже есть бета-версия для серии Mi 11, а несколько дней назад стартовал тест для Redmi K30 Pro. Он должен одним из первых получить Android 12 на MIUI 13, но точных сроков не указывается. Вполне возможно, что по традиции Xiaomi выпустит стабильный образ не раньше 2022 года. Инсайдеры отмечают, что первым аппаратом, который получит публичную версию новой прошивки на новой ОС, станет Mi Mix 4 (может называться немного иначе, но относиться к серии Mi Mix). Когда это случится пока неясно.

  1. Mi CC9 Pro
  2. Redmi Note 8
  3. Mi 9
  4. Redmi 9A
  5. Redmi 9i
  6. Mi 9T Pro
  7. Mi Note 10 Pro
  8. Redmi Note 8T
  9. Redmi Note 8 Pro
  10. Mi 9 SE
  11. Mi 9T
  12. Mi 9 Lite
  13. Redmi 9
  14. Mi 9 Pro
  15. Mi CC9
  16. Redmi 9 Prime
  17. Redmi 9AT
  18. Redmi K20 Pro
  19. Mi Note 10
  20. Redmi 9C
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