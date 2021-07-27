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Сегодня Tesla – это крупная развивающаяся компания, с которой берут пример десятки и даже сотни стартапов. Кто-то пытается обмануть инвесторов, выдавая коробки за работоспособные прототипы, другие выдвигают громкие заявления, ну а убийц Tesla за последнее десятилетие выпущено бесчисленное множество. Несмотря на это Илон Маск остаётся иконой менеджмента, гениальным управленцем, а конкурентов у него как не было, так и нет. За каждым словом основателя Tesla следят тысячи журналистов и миллионы фанатов, но немногие из них знают о тернистом пути, который прошла компания на пути к успеху. Сегодня у нас нет цели вдаваться в исторические подробности, а вот изучить специфику заработков, самое время.

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В какой-то момент страны сели за стол переговоров и пришли к выводу, что нужно снижать выбросы в окружающую среду. Так появились углеродные квоты, которые можно покупать за кредиты. Проще говоря: есть автопроизводитель, выпускающий определённое количество машин в год. Несмотря на все усилия (а может никаких усилий вовсе и нет) у инженеров не получается снизить выбросы в окружающую среду. Формулировка немного неверная, скорее они не видят в этом выгоды, поскольку снижение выбросов повлечёт за собой экономические потери. В этот момент на помощь приходят другие автопроизводители, у которых с количественной долей выбросов всё хорошо. Они продают первым кредиты, получая за них вполне реальные суммы в долларах.

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Дальше всех пошла Tesla, которая с начала своего основания торговала углеродными квотами только потому, что вообще не выпускала бензиновых машин. Как сообщается, в 2020 году Илону удалось заработать 1.4 миллиарда долларов благодаря продаже кредитов. Учтите, что это чистый доход. Нужно просто заполнить несколько лишних документов. Никакой продукции, никаких затрат. Лёгкие деньги.

С ростом продаж, количество кредитов растёт. В 2021 году Илон Маск получит таким способом немыслимые 2 миллиарда долларов. Ясно, что эти деньги не пойдут лично ему, но это весьма немаленький резерв. Представьте, что Apple выпустит электромобиль. Ожидаемо, он не будет дешёвым и станет прямым конкурентом Tesla. Всё это находится на уровне предположений, но отчего бы Илону Маску не снизить цену на свою продукцию для конкуренции? Тем более что 2 миллиарда долларов позволяют осуществлять подобные манёвры. Кстати, после 2030 года все крупные автопроизводители перейдут на электрокары. Выживет ли после этого Tesla, большой вопрос.