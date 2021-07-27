Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

В 2021 году Илон Маск получит дополнительные $2 миллиарда в качестве оплаты за углеродные квоты

Огромные деньги падают буквально с неба
[ ] для раздела Блоги
+
Обвал цен: RTX 3060 уже дороже 50 тр
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Сегодня Tesla – это крупная развивающаяся компания, с которой берут пример десятки и даже сотни стартапов. Кто-то пытается обмануть инвесторов, выдавая коробки за работоспособные прототипы, другие выдвигают громкие заявления, ну а убийц Tesla за последнее десятилетие выпущено бесчисленное множество. Несмотря на это Илон Маск остаётся иконой менеджмента, гениальным управленцем, а конкурентов у него как не было, так и нет. За каждым словом основателя Tesla следят тысячи журналистов и миллионы фанатов, но немногие из них знают о тернистом пути, который прошла компания на пути к успеху. Сегодня у нас нет цели вдаваться в исторические подробности, а вот изучить специфику заработков, самое время.

реклама

В какой-то момент страны сели за стол переговоров и пришли к выводу, что нужно снижать выбросы в окружающую среду. Так появились углеродные квоты, которые можно покупать за кредиты. Проще говоря: есть автопроизводитель, выпускающий определённое количество машин в год. Несмотря на все усилия (а может никаких усилий вовсе и нет) у инженеров не получается снизить выбросы в окружающую среду. Формулировка немного неверная, скорее они не видят в этом выгоды, поскольку снижение выбросов повлечёт за собой экономические потери. В этот момент на помощь приходят другие автопроизводители, у которых с количественной долей выбросов всё хорошо. Они продают первым кредиты, получая за них вполне реальные суммы в долларах.

анонсы и реклама
Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке
3080 LHR мегадешево в Регарде
-125 000р на Gigabyte RTX 3080 в Ситилинке
-54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung
-27 000р на 18Tb WD
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Дальше всех пошла Tesla, которая с начала своего основания торговала углеродными квотами только потому, что вообще не выпускала бензиновых машин. Как сообщается, в 2020 году Илону удалось заработать 1.4 миллиарда долларов благодаря продаже кредитов. Учтите, что это чистый доход. Нужно просто заполнить несколько лишних документов. Никакой продукции, никаких затрат. Лёгкие деньги.

С ростом продаж, количество кредитов растёт. В 2021 году Илон Маск получит таким способом немыслимые 2 миллиарда долларов. Ясно, что эти деньги не пойдут лично ему, но это весьма немаленький резерв. Представьте, что Apple выпустит электромобиль. Ожидаемо, он не будет дешёвым и станет прямым конкурентом Tesla. Всё это находится на уровне предположений, но отчего бы Илону Маску не снизить цену на свою продукцию для конкуренции? Тем более что 2 миллиарда долларов позволяют осуществлять подобные манёвры. Кстати, после 2030 года все крупные автопроизводители перейдут на электрокары. Выживет ли после этого Tesla, большой вопрос. 

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор приложения для видеомонтажа Wonderhare Filmora
6
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 3 3300Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
3
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool Gamer Storm Castle 360EX White
16
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 590
8
Тестирование процессора Ryzen 7 5800Х в актуальных играх
50
Обзор и тестирование процессорной СВО EKWB EK-AIO Elite 360 D-RGB
36
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX55
38
Битва игровых компьютеров: Core i3-10320 & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 3 3300Х & Radeon RX 5600 ХТ
7
Тестирование процессоров Core i9-11900КF и Core i7-11700КF в актуальных играх
57
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe Gen 3 x4 Kingston NV1 2 TB (SNVS2000G)
29

Интересные материалы

Тестирование процессора Ryzen 5 5600Х в актуальных играх
20 июля 2021 67
Тестирование процессора Ryzen 7 5800Х в актуальных играх
25 июля 2021 50
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX55
23 июля 2021 38
Обзор телефона Philips Xenium E111
16 июля 2021 39
Обзор и тестирование блока питания Seasonic PRIME TX-850 (80 Plus Titanium)
19 июля 2021 47
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe Gen 3 x4 Kingston NV1 2 TB (SNVS2000G)
21 июля 2021 29

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Перекупщики на Авито скинули цены GeForce RTX 3060 Ti до 60 000, а видеокарты продолжают дешеветь
30
Уже через 4 месяца доходность майнинга на видеокартах может снизиться на 50%
26
Снижение цен на RTX 3070 Ti у перекупщиков на Авито остановилось, а лучшие предложения уже выкуплены
28
Видеокарты NVIDIA продолжают дешеветь в магазинах РФ – скидки на серию LHR доходят до 52 000 р
19
Стали известны различия между Windows 11 Home и Windows 11 Pro
11
Увеличение fps за счёт FidelityFX Super Resolution работает только на видеокартах AMD
43
AMD FidelityFX Super Resolution по-разному работает на видеокартах различных поколений
27
Биткоин подорожал до 39 000 долларов, но аналитики не готовы назвать причины происходящего
36
Курс биткоина за ночь поднялся на $5000 до $39750
63
Microsoft обещает блокировать Windows 11, если компьютер не соответствует минимальным требованиям
29
Видеокарта Intel Xe DG1 протестирована в 17 играх
49
Из-за скандала в Activision Blizzard поддержка World of Warcraft и Overwatch почти заморожена
84
Все криптовалюты резко подорожали из-за заявлений Amazon
19
GeForce 1080 Ti с Авито за 30 000 vs новая GeForce 3070 Ti за 90 000 – что лучше взять по мнению TG
40
74 смартфона Xiaomi, Redmi и POCO получат прошивку MIUI 13
+
Intel представила дорожную карту с новыми обозначениями своих будущих техпроцессов
13
Intel намекнула на октябрьский запуск процессоров 12-го поколения и показала одну из моделей
40
Computerbase составил список лучших игр всех времен
20
Хакеры слили исходный код FIFA 21 и дали скидку в 90% для EA
5
Intel простилась с поддержкой процессоров Cannon Lake в Linux
9

Популярные статьи

Покупаем видеокарту за границей II. Из Европы в США, идём в NEWEGG
45
Обзор и тестирование Palit GTX 750 Ti StormX OC с подвохом и Asus HD 7870 Direct CU II TOP
41
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 590
8
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool Gamer Storm Castle 360EX White
16
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 3 3300Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
3
Обзор приложения для видеомонтажа Wonderhare Filmora
6

Сейчас обсуждают

fokuslotus
14:50
У меня эта прога стоит фришная. Качаю аудиокниги с ютуба и конвертирую в мп3.
Обзор приложения для видеомонтажа Wonderhare Filmora
Renegade1979
14:48
Ну то всем начхать что там у тебя возникает, вернись набутылку https://memepedia.ru/wp-content/uploads/2017/12/14578911015580.jpg
Intel намекнула на октябрьский запуск процессоров 12-го поколения и показала одну из моделей
Гуманоид
14:46
К сожалению, это ещё не всё. Дальше в силу вступает правоприменительная практика, сильно зависящая от конкретного государства. Проще говоря, даже если со стороны владельца авто нарушений не было (маши...
Илон Маск сравнил развитие автотранспорта с эволюцией лифтов
Yuri Myakotin
14:45
Главное отличие про и хоум - хоум не поддерживает домены.
Hyper-V, Windows Sandbox и 2ТБ ОЗУ: чем Windows 11 Pro превосходит вашу Windows 11 Home
Renegade1979
14:44
Знаем как совиет черноморский флот в самом начале войны раскидал кучу мин, на которых подорвалось куча совиет же транспортников, потом умотал в Новофпердянск, где и просидели, опасаясь фрицев. Потому ...
В World of Warships Blitz добавили новые корабли к дню ВМФ России
Kasyan
14:43
В CU я смотрел цены Sapphire RX 6700 XT можно взять за 58600 рублей. Так что и ДНС идет в пешее путешествие.
Цены на видеокарты падают – GeForce RTX 3080 с блокировкой майнинга со скидкой до 35 000 рублей
Владимир Захаров
14:41
Июнь- AMD теряет позиции на российском рынке процессоров Июль -AMD продолжает терять позиции на российском рынке настольных процессоров Вот такие заголовки выдает мой поисковик последние 6 месяцев ...
Внимание аналитиков будет приковано к успехам AMD в серверном сегменте
NOFX
14:41
Во Паноскин ты неугомонный!
Цены на видеокарты падают – GeForce RTX 3080 с блокировкой майнинга со скидкой до 35 000 рублей
Андрей Кропива
14:39
с этого шага началось возрождение амд (интел все еще барахтается с собственными заводами)
AMD лишается контроля над сборочными фабриками компании в Китае и Малайзии
DVM
14:38
у вас еще не так сильно полыхает, старайтесь лучше, чтоб заменить РД-171МВ
Представлен защищённый смартфон Nokia XR20 стоимостью 550 долларов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем