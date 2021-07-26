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В результате резкого падения цен на видеокарты, в российских магазинах можно увидеть необычные предложения. Дабы не быть голословным предлагаем вам посмотреть скриншот ниже. Он демонстрирует полную бесперспективность покупки видеокарт GeForce GTX 1660 SUPER, а также GeForce RTX 2060. Как видите, сегодня GeForce RTX 3060 можно купить за 58 000 рублей, в то время как GeForce GTX 1660 SUPER, которая в 2 раза медленнее, продаётся за 57 000. Налицо ценовой казус, когда новое поколение видеокарт уже подешевело, а предыдущее остаётся на прежних позициях. Возможно, продавцам просто невыгодно скидывать цены на GeForce GTX 1660 SUPER, поскольку они брали её в разгар дефицита дороже, чем сегодня стоит GeForce RTX 3060. Как бы там ни было сегодня мы предлагаем вам несколько самых оптимальных предложений, которые позволяют купить видеокарту по максимально выгодной стоимости в своей ценовой категории.

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Прежде всего обратимся к GeForce RTX 3080 Ti. Модель производства MSI стоит 159 000 рублей и предлагает практически максимальный уровень производительности в играх без оглядки на разрешение и настройки графики. Это бескомпромиссной решение, которое требует внушительный блок питания на 850 Вт, но лучше взять с большим запасом, особенно если вы захотите испытать свои оверклокерские способности. Данная модель подешевела на 52 тысячи рублей, а значит есть возможность не только купить ультимативную видеокарту, но и сэкономить.

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GeForce RTX 3070 Ti значительно проще предыдущей видеокарты, но со своими задачами справляется отлично. Модель производства GIGABYTE оснащена эффективной системой охлаждения и позволяет запускать все игры в разрешении 4К. Скорее всего, в некоторых из них придётся снизить настройки графики, но это уже детали, ведь вы платите всего 90 000 против 159 000. Данной видеокарты вам хватит на несколько лет, ну а скидка в 14 000 рублей позволяет хоть немного, но сэкономить, хотя, когда речь идёт о 90 000, 14 выглядит несерьёзно.

Гораздо дешевле всех предыдущих моделей GeForce RTX 3060 производства GIGABYTE. В данном случае мечтать о 4К не приходится, но стабильное 2К гарантировано. NVIDIA позиционирует GeForce RTX 3060 идеальным выбором для экономных геймеров, но брать её сегодня за 60 000, или ждать скидок – это уже ваш выбор. Данная модель оснащена тремя кулерами, что внушает надежду на её разгонный потенциал. Блока питания хватит на 550 Вт, а значит можно не только сэкономить на видеокарте, но и на других комплектующих, а сборка окажется гораздо дешевле.

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