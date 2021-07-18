Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Redmi Note 10 Pro ощутимо подешевел в РФ – 108 Мп камера, мощный процессор и NFC со скидкой 3000 р

Лучшая цена на один из самых крутых смартфонов этого лета
[ ] для раздела Блоги
1
-125 000р на Gigabyte RTX 3080 в Ситилинке
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

После того как Xiaomi вышла на второе место по поставкам мобильных телефонов в мире стало ясно, что китайская компания на этом не остановится. То, что не смогла сделать HUAWEI, выполнимо для другого гиганта из Поднебесной. Пока позиции Samsung выглядят прочными, но пару лет назад никто не мог предположить, что Xiaomi ждёт такое будущее. Если не считать бюджетных смартфонов, то одной из самых популярных линеек вот уже несколько лет остаётся Redmi Note. Именно здесь творятся настоящие чудеса, происходят инновации и перевороты на рынке. Redmi Note 7 принёс в массовый сегмент камеру на 48 Мп, ну а спустя три поколения Redmi Note 10 Pro готов предложить потенциальным покупателям полноценные 108 Мп.

реклама

Ещё год назад столь мощная камера устанавливалась на аппараты стоимостью свыше 1000 долларов, а сегодня у каждого из наших читателей есть реальная возможность стать владельцем новой технологии меньше чем за 26 000 рублей. Отметим, что Redmi Note 10 Pro немного дороже своих предшественников. Судя по всему, модуль камеры не позволяет сбросить цену до минимума, но, к счастью, подоспели первые летние скидки. Так, официальный представитель Xiaomi в РФ предлагает дисконт в районе 3000 рублей, что станет настоящим подарком для тех, кто ждал появления нового Redmi Note 10 Pro в магазинах. Стоит учитывать, что скидка не вечна, но есть и другой вариант: заглянуть в Регард. Здесь цена смартфона уже не будет расти, поскольку 25 860 рублей – это уже конечная стоимость на данный момент.

анонсы и реклама
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке
Дешевая Gigabyte 3070 - смотри цену
-30% на RTX 3060 в Ситилинке
Очень дешевая RTX 3080 LHR в Регарде
3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса
-54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
<b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов
4K 55" Philips за копейки - успей купить
<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung
На порядок упала цена на MSI RTX 3060 Ti
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Как мы уже говорили, потенциальному покупателю бросается в глаза 108 Мп камера. Она делает отличные снимки и пригодится как в поездках на море, так и в походах в ближайший лес или просто на пикнике. Камера неплохо справляется со своими задачами ночью, а мощный ИИ способен улучить даже самый безнадёжный кадр. Внутри расположился 8-ядерный Snapdragon 732G. Это не флагман, но для решения большинства задач данного процессора вам хватит с головой. В данном случае речь идёт о версии 8/128. Таким образом у вас точно не будет недостатка в свободной оперативной памяти, а накопитель позволит вообще забыть о том, что иногда нужно снимать палец с кнопки спуска объектива.

реклама

6.67-дюймовый дисплей выполнен по технологии OLED, что даёт нам лучшее качество на рынке, а стекло Gorilla Glass 5 обладает защитой от царапин и может выжить после небольших падений. Доступны все современные технологии, в том числе и NFC, которая в последние годы набирает популярность и уже стала новым стандартом оплаты за товары и услуги. Что и говорить о ёмком аккумуляторе на 5000 мАч, который можно зарядить до 59% всего за 30 минут благодаря технологии быстрой зарядки на 33 Вт. Есть сканер отпечатков пальцев, а сам аппарат построен на базе ОС Android 11.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Тестирование процессоров Core i9-11900F и Core i7-11700F в актуальных играх
8
Обзор игровой проводной гарнитуры ASUS ROG Cetra II
8
Обзор телефона Philips Xenium E111
22
Битва игровых компьютеров: Core i5-10600КF & GeForce RTX 2070 Super VS Ryzen 7 3700X & Radeon RX 5700 ХТ
6
Тестирование процессоров Core i5-11600КF и Core i5-11600 в актуальных играх
16
Обзор и тестирование корпуса HIPER HG-C106RGB Coeus
15
Битва процессоров: Core i3-10320 VS Ryzen 3 3300Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
+
Тестирование процессоров Core i5-11500 и Core i5-11400F в актуальных играх
24
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 6900 XT Gaming X Trio
44
Битва видеокарт: GeForce RTX 2080 Super VS GeForce GTX 1080 Ti
7

Интересные материалы

Деньги вперед: главные игры июля 2021 года
5 июля 2021 35
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: июль 2021
6 июля 2021 29
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 6900 XT Gaming X Trio
12 июля 2021 44
Тестирование процессоров Core i5-11500 и Core i5-11400F в актуальных играх
13 июля 2021 24
Обзор телефона Philips Xenium E111
16 июля 2021 22

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Последняя волна распродаж RTX 3070 Ti и 3080 Ti по рекомендованным ценам состоится в DNS 20.07.2021
201
Xiaomi выпустила большой сборник прошивок MIUI 12.5 на Android 11 для 47 актуальных смартфонов
5
Флагманская GeForce GTX 1080 продолжает дешеветь на Авито – майнеры сбросили цену ниже 35 000 рублей
71
Windows 11 перейдёт на новое ядро coreOS 11
29
Хакеры Anonymous выпустили мошенническую криптовалюту Anon Inu, которая подорожала за день в 100 раз
13
Полиция Малайзии раздавила катком оборудование для майнинга на сумму более чем 1 млн. долларов
22
Добыча Эфира становится всё менее прибыльной, а вложения в GeForce RTX 3080 вернуть почти невозможно
37
Геймеру, разместившему на форуме War Thunder секретные данные танка Challenger2 грозит 14 лет тюрьмы
20
Китайские майнеры продолжают мигрировать из страны, но слухи о победе над ними преувеличены
7
Activision связалась с автором чита на автоприцел в Warzone и убедила его прекратить разработку
30
Энтузиаст показал, как могли бы выглядеть знаменитые карты Dust 2 и Inferno из Counter-Strike на движке Unreal Engine 5
11
Один из основателей Эфириума решил избавиться от криптовалюты и начать новую жизнь
26
Полиция Малайзии раздавила катком 1069 биткойн-майнеров
22
Известный оверклокер Der8auer реанимировал пострадавшую в огне видеокарту GeForce RTX 2070 SUPER
7
В Малайзии более 1000 ASIC майнеров отправили под каток
25
AMD FSR против Nvidia DLSS - прямое сравнение двух технологий в играх
94
Сооснователь Ethereum покинет криптоиндустрию
6
Фанаты выпустили вторую часть ремейка Half-Life Blue Shift на основе Black Mesa
3
Падение стоимости Эфира привело к снижению цен на видеокарты – GeForce 3080 со скидкой до 100 000 р
16
В огне не горит: GeForce RTX 2070 SUPER закономерно выжила в пожаре
11

Популярные статьи

Первый взгляд на новую игровую консоль Valve Steam Deck - потенциальный хит или очередная неудача
36
Вспоминаем, о чем была Mafia The City of Lost Heaven, и оцениваем версию Remastered
7
Собираю свой компьютер для будущих игр
73
Обзор смартфона Tecno Camon 17P
9
Тестирование процессоров Core i9-11900F и Core i7-11700F в актуальных играх
8
Обзор игровой проводной гарнитуры ASUS ROG Cetra II
8
Большой обзор и сравнительное тестирование флешки Lexar M35 объёмом 32 и 64 ГБ
5

Сейчас обсуждают

Олекс Алекс
18:59
https://dtf.ru/hard/623995-liza-su-deficit-komponentov-amd-dlya-pk-i-konsoley-novogo-pokoleniya-prodlitsya-do-vtorogo-polugodiya
Маркетинговые просчёты и высокие цены стоили AMD 10% рынка процессоров РФ – данные ЯндексМаркет
Михаил
18:59
Откуда информация? Ссылку кинь
Маркетинговые просчёты и высокие цены стоили AMD 10% рынка процессоров РФ – данные ЯндексМаркет
Eger
18:58
Лучше иметь две по 128 и одну на 256. Так как одна 128 может показать долго жить, все нудные данные периодически сохраняем на 256. А вторая 128 остается при делах.
Большой обзор и сравнительное тестирование флешки Lexar M35 объёмом 32 и 64 ГБ
Kasyan
18:58
Интел уже выпустила относительно доступные 12 и 16 ядерные процессоры?! Про HEDT я уже вообще молчу!
Аналитики Citi считают, что Intel задержится и с анонсом 7-нм процессоров
Олекс Алекс
18:58
Для лошар: Из-за дефицита компонентов на складах AMD находится беспрецедентное количество товара (его стоимость оценивается в 1,4 миллиарда долларов), который невозможно продавать. Например, есть гото...
Маркетинговые просчёты и высокие цены стоили AMD 10% рынка процессоров РФ – данные ЯндексМаркет
Дмитрий Жданов
18:57
Дед иди закинь таблетки, запей их пивом и сиди в танки онлайн играй,
В 2021 году NVIDIA может продать майнерских видеокарт на 1.5 млрд долларов и на 5 млрд в 22-23 годах
Vladimir Kamyshnikov
18:57
Только не забудь приплюсовать доставку курьерской компанией, невыгодный курс конвертации, комиссию за платеж КУ, пошлину и комиссию почты РФ
Последняя волна распродаж RTX 3070 Ti и 3080 Ti по рекомендованным ценам состоится в DNS 20.07.2021
Ацкий Сотона
18:57
А у вас нет мозгов , писать одно и то же , при этом чушь и ложь , уже раз 30 ...
Маркетинговые просчёты и высокие цены стоили AMD 10% рынка процессоров РФ – данные ЯндексМаркет
Михаил
18:57
Какая разница, рынку нужны дешевые процессоры, для офисных пк. Рынок офисных пк гораздо выше игровых. Амд хочет и на рынок серверов влезть и на рынок офисных, пока. Но дела лишь только ухудшились по м...
Маркетинговые просчёты и высокие цены стоили AMD 10% рынка процессоров РФ – данные ЯндексМаркет
Олекс Алекс
18:56
У GLOBO нет 7нм техпроцесса
Маркетинговые просчёты и высокие цены стоили AMD 10% рынка процессоров РФ – данные ЯндексМаркет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем