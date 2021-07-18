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После того как Xiaomi вышла на второе место по поставкам мобильных телефонов в мире стало ясно, что китайская компания на этом не остановится. То, что не смогла сделать HUAWEI, выполнимо для другого гиганта из Поднебесной. Пока позиции Samsung выглядят прочными, но пару лет назад никто не мог предположить, что Xiaomi ждёт такое будущее. Если не считать бюджетных смартфонов, то одной из самых популярных линеек вот уже несколько лет остаётся Redmi Note. Именно здесь творятся настоящие чудеса, происходят инновации и перевороты на рынке. Redmi Note 7 принёс в массовый сегмент камеру на 48 Мп, ну а спустя три поколения Redmi Note 10 Pro готов предложить потенциальным покупателям полноценные 108 Мп.

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Ещё год назад столь мощная камера устанавливалась на аппараты стоимостью свыше 1000 долларов, а сегодня у каждого из наших читателей есть реальная возможность стать владельцем новой технологии меньше чем за 26 000 рублей. Отметим, что Redmi Note 10 Pro немного дороже своих предшественников. Судя по всему, модуль камеры не позволяет сбросить цену до минимума, но, к счастью, подоспели первые летние скидки. Так, официальный представитель Xiaomi в РФ предлагает дисконт в районе 3000 рублей, что станет настоящим подарком для тех, кто ждал появления нового Redmi Note 10 Pro в магазинах. Стоит учитывать, что скидка не вечна, но есть и другой вариант: заглянуть в Регард. Здесь цена смартфона уже не будет расти, поскольку 25 860 рублей – это уже конечная стоимость на данный момент.

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Как мы уже говорили, потенциальному покупателю бросается в глаза 108 Мп камера. Она делает отличные снимки и пригодится как в поездках на море, так и в походах в ближайший лес или просто на пикнике. Камера неплохо справляется со своими задачами ночью, а мощный ИИ способен улучить даже самый безнадёжный кадр. Внутри расположился 8-ядерный Snapdragon 732G. Это не флагман, но для решения большинства задач данного процессора вам хватит с головой. В данном случае речь идёт о версии 8/128. Таким образом у вас точно не будет недостатка в свободной оперативной памяти, а накопитель позволит вообще забыть о том, что иногда нужно снимать палец с кнопки спуска объектива.

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6.67-дюймовый дисплей выполнен по технологии OLED, что даёт нам лучшее качество на рынке, а стекло Gorilla Glass 5 обладает защитой от царапин и может выжить после небольших падений. Доступны все современные технологии, в том числе и NFC, которая в последние годы набирает популярность и уже стала новым стандартом оплаты за товары и услуги. Что и говорить о ёмком аккумуляторе на 5000 мАч, который можно зарядить до 59% всего за 30 минут благодаря технологии быстрой зарядки на 33 Вт. Есть сканер отпечатков пальцев, а сам аппарат построен на базе ОС Android 11.