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С момента выхода процессоров AMD Ryzen 5000 на архитектуре Zen 3 прошло уже более полугода, но мы до сих пор не видели недорогих моделей. Обычно красные всегда выпускают несколько камней до 200 долларов, которые обладают отличным соотношением между ценой и производительностью. Стоит учитывать, что именно на такие процессоры приходится больше всего продаж, поскольку массовый покупатель не готов тратиться на 8-ядерные чипы с высокими тактовыми частотами. Многие аналитики ставили AMD факт отсутствия на рынке недорогих процессоров в укор, поясняя это просчётами руководства.

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Как оказалось, красные готовят новую линейку процессоров, которые уже стали полной неожиданностью для экспертов. Это будут: Athlon Gold 4100GE, Ryzen 5 4500 и Ryzen 3 4100. Странно то, что все они основаны на старой архитектуре Zen 2. Пояснения такому решению нет, а данная линейка может быть предназначена для одного или нескольких ОЕМ-производителей.

Athlon Gold 4100GE станет прямы продолжением Athlon Gold 3150GE с интегрированной графикой Vega и пониженным TDP до 35 Вт. Тактовая частота и другие показатели пока остаются неизвестны, поэтому оценивать производительность подобного процессора сложно. Очевидно, что это будет самый бюджетный представитель новой линейки.

Ryzen 5 4500 и Ryzen 3 4100 должны подхватить потрёпанное временем знамя, находящееся в руках исчезающих с рынка Ryzen 5 3500 и Ryzen 3 3100. Последние встречаются всё реже, а новинки могут не только предложить более высокие тактовые частоты, но и получат идентичное позиционирование на рынке. Очевидно, что старшая версия сможет похвастать шестью ядрами, а младшая – четырьмя. Интегрированной графики не будет, а TDP не превысит 65 Вт.

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Предположение относительно использования архитектуры Zen 2 было сделано на основе маркировки данных процессоров. Поскольку новое поколение на Zen 3 называется Ryzen 5000, отсылка к Ryzen 4000 может говорить об использовании старой архитектуры. В данном случае неясно, когда подобные процессоры поступят в продажу, а также будут ли они доступны в магазинах. Вполне возможно, что они снова станут эксклюзивами для китайских сборщиков, а значит никаких заметных улучшений для рынка не несут. Больше информации поступит к моменту официального анонса новой линейки.